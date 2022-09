Queen Elizabeth II. hat einen Geheimbrief hinterlassen!

Queen Elizabeth II. saß stolze 70 Jahre auf dem Thron – so lange, wie keine andere! In der vergangenen Woche ist die Monarchin im Alter von 96 Jahren verstorben. Was viele nicht wissen: Die Königin hat einen Geheimbrief hinterlassen – und dieser darf erst im Jahr 2085 geöffnet werden.

Die Royal-Familie steht in der Öffentlichkeit – dennoch dürfte es einige Geheimnisse geben, die es niemals über die Palastmauern vom Buckingham Palace schaffen werden. Eines dieser geheimnisse liegt aber nicht in London, sondern am Ende der Welt – und zwar in Australien. Denn die englische Königin hat einen Geheimbrief geschrieben, welcher jedoch erst in 63 Jahren geöffnet werden darf.

Der Brief wurde in Sydney verfasst

Der Geheimbrief richtet sich an das australische Volk. Hintergrund: Das Land gehört zu den sogenannten Commonwealth Realms – die Staatschefin war Queen Elizabeth II. bis zu ihrem Tod. Ihre Worte richten sich vor allem an die Bewohner in Sydney. Den Brief hat die Monarchin bereits im Jahr 1986 in Sydney geschrieben und liegt dort in einem Tresor in dem Shoppingcenter Queen Victoria Building. Was die Queen dort verfasst hat, werden wohl die meisten nicht mehr miterleben: Dieser darf nämlich erst im Jahr 2085 geöffnet werden.

Das Dokument darf erst 2085 geöffnet werden

Adressiert ist der Umschlag an den Lord Mayor of Sydney – also an den Bürgermeister, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Amt übt derzeit Clover Moore aus – er wird aber wohl nicht die Ehre haben, diesen Umschlag zu öffnen. „Würden Sie bitte an einem von Ihnen zu bestimmenden Tag im Jahr 2085 n. Chr. diesen Umschlag öffnen und den Bürgern von Sydney meine Botschaft übermitteln“, steht dort drauf. Das Dokument liegt offenbar in dem Kuppelbereich in dem Gebäude – dort hat die Öffentlichkeit keinen Zutritt. Der Inhalt bleibt nach ihrem Tod vorerst unklar – und das für die nächsten 63 Jahre… Schon gelesen? Queen Elizabeth II.: So sehr leidet Prinz Harry nach ihrem Tod!