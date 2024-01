Dschungelcamp 2024: Fabio Knez hat einen Hygiene-Tick

12 Stars müssen ab dem 19. Januar 2024 auf Luxus verzichten. Denn dann startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Fabio Knez gehört zum Cast und spricht in einem Interview darüber, dass ihm die Hygiene am Lagerfeuer zu Schaffen machen könnte.

Im Reality-TV ist Fabio Knez kein Unbekannter. Denn er war bereits in Kuppelformaten wie „Make Love, Fake Love“ sowie „Are you the One? – Realitystars in Love“. Datingformate braucht er nicht mehr, denn der Brillenträger hat das Herz von Darya Strelnikova erobert. Dafür will er jetzt das Dschungelcamp aufmischen.

Fabio Knez kann auch aus der Haut fahren

Der Staubsauger-Vertreter will sich in der neuen Staffel die Dschungelkrone schnappen und die Show als Sieger verlassen. „Besondere Ängste gibt es keine“, sagt Fabio Knez im Interview mit RTL. Er ist zu allem bereit. Dennoch kann er auch mal aus der Haut fahren: „Wenn jemand Veganer ist und dann die Essensprüfung nicht macht – das ist ein bisschen schwierig bei mir.“

Der Staubsauger-Vertreter ist ein Teamplayer

Fabio Knez ist kein Einzelgänger, sondern Teamplayer. Dennoch gibt es eine Sache, die ihm das Leben am Lagerfeuer schwer machen könnte – und zwar die Hygiene. Denn diese sei ihm sehr wichtig, aber im Dschungel eben schwer umzusetzen. Und auch über das Schlafen in Down Under hat er sich bereits Gedanken gemacht. „Ich glaube, Matratze ist unhygienischer – lieber die Hängematte in der Luft“, meint der Staubsauger-Vertreter. Beim Duschen will er wohl auf die Badehose verzichten – schließlich würde der Bereich sonst nicht sauber werden.

Trotz des Hygiene-Ticks freut er sich auf die Show. „Raus aus der Komfortzone! Ich bin auf die Menschen und unvergessliche Erlebnisse gespannt!", so Fabio Knez. Wie er sich wohl mit den anderen Mitcampern verstehen wird? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.