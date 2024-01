Dschungelcamp 2024: Fabio Knez hat einen Geheim-Deal mit RTL!

Ein Staubsauger-Vertreter für das Dschungelcamp: Fabio Knez will die RTL-Show ordentlich aufmischen. Der Reality-Star hat einen Geheim-Deal mit RTL.

Die bekannte Persönlichkeit buhlte bei „Make Love, Fake Love“ um Yeliz Koc. Bekanntheit erlangte Fabio Knez auch durch die Kuppelshow „Are You the One?“. Seit der Show ist der Staubsauger-Vertreter mit Model Darya Strelnikova zusammen. Sein Markenzeichen ist vor allem sein extravagantes Äußeres. Der 30-Jährige hat einen Hygiene-Tick und würde deshalb auch lieber in der Hängematte schlafen. „Ich glaube, Matratze ist unhygienischer – lieber die Hängematte in der Luft“, sagt Fabio Knez im Interview mit RTL.

Fabio Knez darf zwei Begleitpersonen mit nach Australien nehmen

Wie nun bekannt wurde: Fabio Knez hat einen Geheim-Deal mit RTL! Normalerweise darf jeder Kandidat eine Begleitperson mit nach Australien nehmen. Der Staubsauger-Vertreter wollte jedoch Freundin Darya Strelnikova und Schwester Giannina dabei haben. Dann hat er sich mit RTL auf einen Deal geeinigt. „Normalerweise darf nur eine Person als Begleiter in der Business-Class mitfliegen. Wir haben den Business-Flug in zwei Economy-Flüge getauscht!“, erklärt der 30-Jährige in der Bild-Zeitung.

So konnten die zwei Damen mit nach Australien fliegen. „Als Staubsauger-Verkäufer kann man natürlich immer sehr viel aushandeln – und in diesem Fall würde ich sagen, habe ich das Beste rausgeholt“, verriet der Ex-„Are You the One?“-Kandidat. Sowohl die Camper als auch die Begleitpersonen checken im berühmten Palazzo Versace ein – dieses trägt jetzt einen neuen Namen und nennt sich jetzt „Imperial Hotel Gold Coast“.

Fabio Knez steht auf Teamplay und will sich im Dschungelcamp fürs Allgemeinwohl stark machen. Er freut sich vor allem auf die anderen Mitcamper. Das Abenteuer in Down Under geht er locker an. Sein Dschungelmotto lautet: „Raus aus der Komfortzone! Ich bin auf die Menschen und unvergessliche Erlebnisse gespannt!" Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.