Julian F.M. Stoeckel: Das Dschungelcamp könnte sich in zwei Lager aufteilen!

Am 19. Januar 2024 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Wenn sich einer mit dem Dschungelcamp auskennt, dann ist es Julian F.M. Stoeckel. KUKKSI hat den TV-Star gefragt, wie er den Cast der diesjährigen Staffel findet, wer die größte Camp-Zicke werden könnte und er verrät, weshalb sich das Dschungelcamp in zwei Lager aufteilen könnte.

12 Stars ziehen ins Dschungelcamp – sie stellen sich zahlreichen Challenges und Ekel-Prüfungen. Mittlerweile ist der Cast komplett – neben Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher sind unter anderem Schauspieler Heinz Hoenig sowie Reality-TV-Star Kim Virginia dabei. Julian F.M. Stoeckel war selbst im Dschungelcamp und hat sich die Kandidaten der diesjährigen Staffel bereits genau angeschaut.

Das sagt Julian F.M. Stoeckel zum Cast

„Generell hat der Dschungel-Cast zur Jubiläumsstaffel eigentlich viel Potenzial. Es sind interessantere Charaktere und Stars dabei, die jahrelange Karrieren mitbringen. Dass auch einige Kandidaten dabei sind, die Reality-TV-Darsteller sind und aus Datingformaten kommen, finde ich aber auch nicht wahnsinnig gut. Aber ich will positiv bleiben und mich auch davon überzeugen lassen, dass sie es vielleicht besser machen, als ich es glaube“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sie könnte die größte Dschungel-Zicke werden

Laut Julian F.M. Stoeckel könnte vor allem eine Kandidatin die Camp-Zicke werden: „Ich glaube, dass Kim Virginia im Dschungelcamp die größte Zicke werden könnte. Denn ich denke, dass sie absolut nicht in der Lage ist, sich auf einem guten Niveau mit Leuten zu unterhalten und auch andere Meinungen zu akzeptieren. Sie will immer ihre Meinung durchsetzen und glaubt auch, der Nabel der Welt zu sein. Und wenn man das glaubt, ist man das sowieso nicht.“

Im Dschungelcamp gebe es zwei Arten von Gruppen

KUKKSI wollte von Julian F.M. Stoeckel wissen, zwischen wen es krachen könnte. Er denkt: Das Dschungelcamp könnte sich in zwei Lager aufteilen. „In der Staffel könnte es zwischen vielen Kandidaten krachen. Heinz Hoenig könnte viele Leute belanglos und uninteressant finden, wo ich ihn total verstehen kann. Ich denke, dass es zwei Arten von Gruppen geben wird – es wird die Fernsehstars geben, die Karrieren hinter sich haben, etwas geleistet haben und altersmäßig in der Nähe sind – dazu zählen Sarah Kern, Lucy Diakovska, David Odonkor, Heinz Hoenig, welche eine Seite bilden werden. Und die anderen werden die jungen Reality-TV-Darsteller sein, die quasi aus Datingformaten kommen und dazwischen gibt es nur einen luftleeren Raum.“

Julian F.M. Stoeckel findet, dass jüngere Kandidaten kaum etwas zu erzählen haben. „Dass es Langweiler gibt, würde ich gar nicht so sagen. Ich finde aber, dass die jungen Kandidaten immer so wenig zu sagen haben. Wenn ich mir eine GNTM-Teilnehmerin anschaue, die jetzt 20 Jahre ist – das Einzige, was sie bisher erlebt hat, ist die Schule. Da gibt es einfach wenig bis gar nichts zu sagen – kaum Geschichten oder Erlebnisse, nichts Lustiges oder Schrilles. Das finde ich dann immer uninteressant. Mich bewegen immer die gestandenen Karrieren“, erzählt Julian F.M. Stoeckel.

Auch in diesem Jahr veranstaltet Julian F.M. Stoeckel wieder ein Public Viewing zum Dschungel-Auftakt. „Natürlich gibt es diesmal wieder ein legendäres Public Viewing von mir, worauf ich mich sehr freue. Denn ich werde in diesem Jahr nicht den Podcast moderieren, sondern werde in ‚Die Stunde danach‘ Olivia und Angela Finger-Erben unterstützen. Ich bin derzeit dabei, zahlreiche Dschungelcamp-Stars einzuladen“, sagt der TV-Star. Und auch KUKKSI wird wieder von seinem legendären Public Viewing berichten.