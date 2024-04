Kinderarmut, Bildung und Zuwachs der AfD bereiten ihm Sorgen: Darum will sich Julian F.M. Stoeckel politisch engagieren!

Julian F.M. Stoeckel ist aus der Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Die bekannte Persönlichkeit will sich politisch engagieren und ist gemeinsam mit Micaela Schäfer der CDU beigetreten. Der Reality-Star spricht über die Gründe und was ihm am meisten Sorgen bereitet.

Julian F.M. Stoeckel hat ein schrilles Auftreten – dennoch ist er der CDU beigetreten, welche eher eine konservative Einstellung hat. Aber wie passt das eigentlich zusammen? „Ich bin nicht den ganzen Tag Julian F.M. Stoeckel – Hinter meiner Figur Julian F.M. Stoeckel steckt auch ein privater Julian der aufgeräumt, diszipliniert und neugierig ist. Ich hinterfrage die Dinge, ich bin vielleicht sogar tiefgründiger und vielschichtiger, als manch einer glaubt. Aber ich muss und will damit nicht prahlen gehen. Ich war schon immer mehr für CDU und FDP als für SPD und Grüne. Ich glaube fest daran, dass ohne eine funktionierende Wirtschaft und ein starker Mittelstand unser Wohlstand auf Dauer nicht zu halten ist und ich bin dafür, dass man die erfolgreichen Menschen in unserem Land nicht noch mehr besteuert, als man es eh schon tut“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum ist Julian F.M. Stoeckel der CDU beigetreten

Er hat zudem verraten, weshalb er der CDU überhaupt beigetreten ist: „Ich bin ja seit Jahren mit vielen Politikern privat befreundet – Darunter auch einige der CDU! Ich kenne also das politische Berlin und deren Wirkungskreise. Ich will natürlich jetzt tiefer in die Materie blicken und schauen, was man mit bzw. durch Politik alles gestalten kann. Es könnte also sein, dass ich doch auch mal in die Politik gehe. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, Angela Merkel noch näher kennenzulernen.“ Davor war er viele Jahre SPD-Mitglied. Das habe jedoch nicht mehr gepasst: „Allerdings empfand ich das Klima in der SPD auf Dauer nicht meiner Lebenswirklichkeit entsprechend und bin dann wieder ausgetreten. Ich war immer ein politischer Mensch und in einer Zeit, in der immer weniger Leute sich für Politik interessieren, finde ich es wichtig, dass man etwas tut.“

Gesundheitssystem, Zuwachs der AfD oder Kinderarmut: Das würde Julian F.M. Stoeckel ändern

Julian F.M. Stoeckel würde einiges ändern: „Ich finde, dass wir unser Gesundheitssystem ändern müssen, wir können nicht noch mehr Steuern fordern, der Zuwachs der AfD, Kinderarmut, der immer schlechter werdende Bildungsstandard bei jungen Menschen.“ Dann hat er auch darüber gesprochen, was ihm Sorgen bereitet. „Die vielen Kriege in der Welt, dass Trump wieder Präsident werden könnten, die vielen Flüchtlinge und Vertriebenen, die immer steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom, Mieten etc. Ich frage mich manchmal, wie das alles hier in 10 bis 20 Jahren aussehen soll und wird?“, so Julian F.M. Stoeckel.