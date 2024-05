ESC-Skandal: Griechen-Sängerin Marina Satti mobbt Eden Golan!

Der Eurovision Song Contest steht in den Startlöchern! Bereits im Vorfeld gab es den ein oder anderen Skandal. Nun kam es zum nächsten Eklat auf einer Pressekonferenz.

Am Donnerstagabend sangen sich die letzten zehn Acts ins große ESC-Finale. Eden Golan ist die Hoffnung für Israel und steht aufgrund von Anfeindungen und Morddrohungen unter Polizeischutz. Ihr Hotel durfte die Sängerin nur für Auftritte verlassen. Im Vorfeld des ESC haben sich einige Skandale ereignet. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat den niederländischen Kandidaten Joost Klein vom Wettbewerb ausgeschlossen. Nachdem die Norwegische Punkte-Ansagerin die Teilnahme aus Protest abgesagt hat, kommt es jetzt zum nächsten Eklat.

Auf einer Pressekonferenz bedankte sich Eden Golan. Dabei wurde sie offenbar von Griechenlands Sängerin Marina Satti verspottet. Dazu kursiert ein Clip im Netz, den eine Journalistin veröffentlichte. Als Eden Golan ihre Dankesrede hielt, über Morddrohungen gegen sie spricht und sich für das Weiterkommen bedankt, stützt Marina Satti den Kopf gelangweilt ab. Dazu gähnt sie und legt ihren Kopf danach sogar komplett auf den Tisch.

This is Greece representative singer at @Eurovision , @marina_satti .An embarassment for Greece and for every decent #Greek person. Pretending to fall asleep while the Israel’s contestant is speaking is not just bad education or pure jew-hatred,but also a stain over the greek… pic.twitter.com/FSZQylPPKg

— miha schwartzenberg (@mihaschw) May 10, 2024