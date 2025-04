„Es macht mir sehr viel Spaß“: Oli P. bringt den Megapark auf Mallorca zum beben

Diese Nachricht sorgte für ein Beben am Ballermann: Mia Julia und Oli P. wechseln in den Megapark. Am Dienstag trat der ehemalige GZSZ-Star in dem Party-Komplex auf – und sorgte für eine Mega-Stimmung. KUKKSI Mallorca war vor Ort.

Nach mehr als zehn Jahren wechselte Oli P. vom Bierkönig in den Megapark. „Ich habe im ‚Bierkönig‘ alle Rekorde gebrochen und bin den Machern dankbar für zwölf schöne Jahre. Aber ich bin dort zuletzt auf der Stelle getreten, obwohl ich mich als Künstlerin außerhalb des Bierkönigs weiterentwickelt habe. Deshalb brauche ich jetzt eine neue Herausforderung. Ich habe richtig Bock und will es noch mal auf Mallorca wissen!“, sagte der Sänger kürzlich in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Und an diesem Dienstag war es dann so weit – Oli P. trat im Megapark an der Playa de Palma auf. Mit Hits wie „Flugzeuge im Bauch“, „Völlig losgelöst“ oder „So bist du“ sorgte der Sänger für eine Mega-Stimmung in dem Party-Komplex.

Die Fans zeigten sich begeistert. „Ich fand den Auftritt von Oli P. sehr geil“, sagt Urlauberin Carolina zu KUKKSI Mallorca. „Man muss sich erst daran gewöhnen, dass Oli P. plötzlich auf der Megapark-Bühne steht. Aber der hat einen Mega-Auftritt hingelegt“, meint auch Thorsten aus Braunschweig.

„Die Reaktionen der Fans im Megapark waren überaus positiv“

„Es macht mir sehr viel Spaß im Megapark“, sagt Oli P. nach seinem Auftritt zu KUKKSI Mallorca. „Die Reaktionen der Fans im Megapark waren überaus positiv und sehr freundlich“, erzählt uns der Sänger weiter.

Oli P. will sich musikalisch verändern

Mit dem Wechsel in den Megapark will sich Oli P., welcher mit bürgerlichen Namen Oliver Petszokat heißt, auch musikalisch verändern. „Ich will mehr Party-Songs machen, bei denen alle mitfeiern können. Ich möchte, mit einem Augenzwinkern, ein neues Level freischalten“, erzählte der Sänger in der Bild. Der Megapark hat sich in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt der Stars der Partyszene etabliert und könnte für Oli P. eine Plattform bieten, seine Karriere in diesem Bereich weiter auszubauen. Oli P. ist nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler – so spielte er beispielsweise in der RTL-Soap GZSZ mit. Das Opening im Megapark findet vom 24. bis 27. April statt.