Erstes Date: Das sind die perfekten Orte!

Endlich steht das erste Treffen mit deinem Schwarm an! Du weißt aber nicht, welcher Ort der beste dafür wäre? Es gibt tatsächlich total coole und romantische Locations, die perfekt für das erste Date sind.

Wer kennt es nicht? Seit Wochen schreibt man mit einer richtig cuten Person. Dabei kommen schon paar Feelings hoch. Das erste Treffen steht bevor – aber du hast keinen Plan, welcher Ort am besten geeignet wäre? KUKKSI hat mal eine kleine Liste mit paar Ideen zusammengefasst.

Das sind die besten Orte für das erste Date

Spazieren gehen: Das ist der Klassiker und auch eine Sache, die in einem schönen Park bei tollem Wetter echt cool sein kann. So habt ihr eine ruhige Atmosphäre und könnt gut miteinander reden. Vielleicht sogar ein Picknick im Park?

Zoobesuch: Das kann echt lustig werden und durch die Tiere habt ihr auch immer ein Thema, worüber man reden kann, falls man doch mal etwas schüchtern sein sollte. Das lässt alles ein bisschen lockerer wirken und kann echt funny werden.

Gemeinsam Kochen: Das wird romantisch. Stell dir vor: Ihr kocht etwas, lasst dabei schöne Musik laufen. Und wenn das Essen fertig ist, steht ein gemeinsames Dinner an. So kann man sich echt gut kennenlernen und euch stört auch niemand. Auch bei schlechten Wetter fällt das Date nicht ins Wasser, perfekt!

Restaurant: Natürlich ist das eine sehr gute Alternative, falls ihr nicht selbst kochen möchtet. Man kann es auch noch mit einem tollen Spaziergang verbinden.

Café: Ob zum Brunchen oder nur um ein Eis zu essen. Auch diese Location eignet sich perfekt für euer erstes Date. Achtet vielleicht darauf, euch ein gemütliches Café zu suchen, was nicht so krass überfüllt ist. So stört euch nichts und niemand.

Eine Ausstellung besuchen: Ihr habt eine gewisse Sache, die euch beide verbindet? Schaut doch mal in eurer Stadt, ob es nicht zufällig zu diesem Thema eine Ausstellung gibt. So geht euch der Gesprächsstoff garantiert auch nicht aus.