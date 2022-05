Beziehung: Darum findest du nicht den richtigen Partner

Fast alle deine Freunde haben schon ihr großes Glück gefunden und du denkst dir, dass du vielleicht auch mal dran bist. Doch irgendwie will es beim Dating nie so richtig laufen – und das, obwohl du dir echt Mühe gibst. Das kann einen selbst echt zu schaffen machen. Wir von KUKKSI verraten dir mal ein paar Gründe, woran das liegen könnte. Manchmal ist es gar nicht viel, was du ändern musst, um endlich glücklich zu werden.

Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Am Ende will es nie so richtig klappen. Vielleicht suchst du ja schon länger nach der passenden Beziehung für dich. Damit du aber das große Glück findest, musst du ein paar Details beachten, sodass es auch wirklich klappt. Es sind manchmal nur kleine Dinge, die deinen Dating-Partner stören und am Ende vielleicht sogar abschrecken.

Darum findest du keine passende Beziehung

Egal, wo du bist. Du hältst immer die Augen offen, ob man vielleicht doch jemand Neues kennenlernen könnte, der zu einem passt. Doch du verkrampfst dich selbst, indem du immer nur auf Flirten und Komplimente aus bist. Dein Gegenüber merkt das. Dadurch wirkt es sehr erzwungen und du wirkst dann eher sehr anhänglich. Das solltest du lieber lassen. Sei nett und genieß die Zeit. Falls ihr zueinander passt, dann klappt das automatisch.

Vielleicht liegt es aber auch an einer ganz anderen Sache. Regelmäßig lernst du neue Menschen kennen, doch jedes Mal stört dich irgendeine Sache beim Date an der anderen Person. Kein Mensch ist perfekt und du solltest aufhören, nach einer makellosen Person zu suchen. Schraube deine Ansprüche etwas herunter und du wirst mit jemanden glücklich werden.

Es kann aber auch sein, dass du gar nicht der aktive Part bist und es lieber auf dich zukommen lässt. Auf der anderen Seite willst du aber glücklich vergeben sein. Das passt nicht zusammen. Wenn du etwas suchst und finden möchtest, dann solltest du auch etwas dafür tun. Kein Geschenk kommt aus dem Nichts.

Vielleicht nervt dich das Single-Sein ziemlich sehr und du bist nun endlich bereit für eine Beziehung. Natürlich nagt das sehr am Selbstbewusstsein, wenn man schon länger solo ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Du darfst das aber nicht nach außen hin zeigen. Das schreckt ab. Bevor du jemand anders lieben kannst, musst du dich selbst lieben. Dann klappt es auch bei der Partnersuche.