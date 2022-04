Erkan und Stefan: Was machen die Comedians heute?

Lange Zeit waren die beiden Comedians unter ihren Pseudonymen Erkan und Stefan aus vielen TV-Formaten gar nicht mehr wegzudenken – sogar ein Film der beiden lief in den Kinos. Mit einem großen Hype waren sie allerdings nicht nur gern im TV, sondern auch vor allem im Internet zu sehen. So wurden ihre Clips allein auf YouTube insgesamt viele Millionen Male geklickt. Allerdings machten sie zehn Jahre lang Pause. Was machen die beiden eigentlich heute?

In der deutschen Comedy-Welt gibt es nicht so viele Stars, die sich über so viele Jahre und mit so einem Hype ganz oben halten konnten. Erkan und Stefan schafften aber genau das. Schon vor mehr als zehn Jahren sorgten sie für viele Lacher im Internet und schafften dadurch auch ihren großen Durchbruch. Allerdings wurde es sehr ruhig um die zwei Darsteller. Was sie wohl heute machen?

Das sind Erkan und Stefan

Das Comedy-Duo und feierte schon vor 27 Jahren ihr großes Debüt. Erkan heißt eigentlich John Friedmann und kommt aus Frankfurt am Main. Stefan wiederum wird von Florian Simbeck dargestellt, welcher gebürtig aus München kommt. Damit die Rollen der beiden auch wirklich authentisch sind, haben sie sich eigene Biografien für die beiden Figuren ausgedacht. So kommt Erkan Maria Mossleitner eigentlich aus dem Münchner Stadtteil Hasenbergl. Während einer U-Bahn-Fahrt soll er Stefan Lust kennengelernt haben, welcher wiederum aus München Neuperlach kommt.

Was wurde aus den beiden Comedians?

Schon in den 1990er Jahren begann die gemeinsame Karriere. Vor fünfzehn Jahren wurde dann eine längere Pause angekündigt. Diese endete allerdings vor wenigen Jahren. So starteten sie 2019 eine Live-Bühnen-Tour. Weil die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt für Chaos sorgt, konnten die beiden allerdings nicht mehr auftreten. Deshalb sind sie mittlerweile regelmäßig auf der Streamingplattform „Twitch“ zu sehen, wo sie live ihr Publikum zum Lachen bringen. Schon gelesen? Simon Gosejohann: Was macht der Comedian heute?