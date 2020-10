Endlich! Erste Worte von Laura Müller zum Wendler-Drama

Endlich bricht sie ihr Schweigen! Michael Wendler verkündete am Donnerstagabend, dass er seinen Jury-Job bei “Deutschland sucht den Superstar” sofort an den Nagel hängt und begründete das mir skurrilen Verschwörungsthesen zur Corona-Pandemie. Bisher hat sich Laura Müller nicht zu dem Skandal geäußert – bis jetzt! Denn nun gibt es das erste Statement der Influencerin.

Michael Wendler hat nicht nur seinen Job bei DSDS gekündigt, sondern auch Zweifel an der Corona-Pandemie geäußert. Neben RTL beendeten auch zahlreiche Unternehmen wie Kaufland die Zusammenarbeit mit dem Sänger. Seine Frau hielt sich bisher zurück. Doch nun äußerte sich Laura Müller dazu.

Laura Müller hält weiter zu Michael Wendler

Die Community hat bereits länger auf das erste Statement gewartet. Denn bisher war unklar, wie die Influencerin zu den Aussagen ihres Mannes steht. “Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar, ich liebe Michael”, sagt Laura Müller in einer Instagram-Story. Und weiter betont sie: “Was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich ihn jetzt im Stich lassen würde […] Ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich jetzt von ihm trennen sollte”, so die Influencerin. Sie sieht keinen Grund dafür, die Beziehung zu Michael Wendler infrage zu stellen.

So ist ihre Haltung zur Corona-Pandemie

“Man sagt ja auch in guten, wie in schlechte Zeiten”, deutet die 20-Jährige an. Laura Müller erzählt weiter, dass man nicht immer die gleiche Meinung wie sein Partner haben müsse. “Jeder sollte seine Meinung haben, man ist ja individuell!”, so die Influencerin. Sie sei unpolitisch und verhält sich neutral, heißt es in dem Statement weiter. Sie sei der Meinung, dass jeder seine Ansichten öffentlich teilen kann. Auffällig ist, dass das Video geschnitten ist – wahrscheinlich hat sich Laura Müller ihre Worte genau überlegt, um Michael Wendler nicht zu schaden. Schon gelesen? Nach DSDS-Beben: Was passiert mit den gedrehten Wendler-Szenen?