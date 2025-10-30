Eklat bei „Mein Lokal, Dein Lokal“: Teilnehmer muss das Set verlassen – „Das tolerieren wir nicht“

In der Kabel eins-Doku „Mein Lokal, Dein Lokal“ steht der kulinarische Wettbewerb im Mittelpunkt. Doch in den neuen Folgen wird nicht nur gekocht, sondern vor allem gestritten! Und der Streit eskaliert so sehr, dass die Produktion durchgreift und ein Teilnehmer das Set verlassen muss.

Bei „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ treten pro Woche fünf Restaurantchefs aus einer Stadt gegeneinander an – im laufenden Betrieb und mit einer Bestellung à la carte! Neben den fünf Kandidaten sind auch verschiedene Experten dabei. Diese testen vorab selbst die Restaurants und Kochkünste, kommentieren die gegenseitigen Besuche in den Gaststätten und sind am Ende der Woche vielleicht sogar das Zünglein an der Waage!

Tag 4 führt ins „Bosporus“ nach Dreieich, wo Gastgeber Murat authentische türkische Küche in stilvollem Ambiente serviert – mit Herzblut und Leidenschaft. Doch wie kommt seine offene und direkte Art bei der Konkurrenz an?

Unterstützt wird Murat von seiner Mutter, welche in der Küche das Sagen hat. Doch plötzlich ertönen bei der Zubereitung der Vorspeise laute Stimmen. „Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Küche, weil der Murat ein bisschen außer sich ist“, kommentiert Mitstreiter Gianni und zeigt sich sichtlich irritiert.

Moderator und Starkoch Robin Pietsch wundert sich ebenfalls: „Da wird irgendwie rumgeschrien im Hintergrund und das bekommen scheinbar auch die anderen Teilnehmer mit. Was ist denn da los?“

Murat schlägt gegenüber seinen Mitarbeitern einen rauen Ton an. „In der Küche war vielleicht früher mal so ein Ton angesagt, aber so etwas gibt es heute nicht mehr und so was macht man auch nicht, weil so was nicht menschlich ist. Das ist nicht schön. […] Das ist nicht toll für die Gäste, das ist nicht toll für die Mitarbeiter“, reagiert Robin Pietsch fassungslos.

Beim Dessert liegen die Nerven offenbar komplett blank. Die Stimmung kippt endgültig. „Aber wenn etwas dauert, muss man doch eine Erklärung dafür haben“, meint ein Produktionsmitarbeiter.

Die Stimmung kippt bei der Punktevergabe

Was die meisten noch nicht wissen: Der Höhepunkt des Eklats folgt noch – und zwar im Restaurant Da Mario’s Little Italy, wo Gastgeber Gianni einen Tag später seine Gäste empfängt. Eigentlich ist nach dem Stress am Vortag wieder etwas Ruhe eingekehrt. Doch bei der Punktevergabe kommt plötzlich alles ganz anders. Als Murat seine Bewertung abgeben soll, kommt es zu einer hitzigen Diskussion und lässt seinem Ärger freien Lauf.

Produktionsteam greift durch: „Das tolerieren wir nicht“

Das Produktionsteam muss daraufhin eingreifen. „Das tolerieren wir nicht. Wenn Teilnehmer sich so respektlos verhalten mit den Menschen, möchte man auch nicht weiter drehen“, heißt es in einem Statement. Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind fassungslos, sondern auch das Produktionsteam. Was als harmloser Wettbewerb ging, endete in einer heftigen Eskalation – und einem Rausschmiss.

Kabel eins zeigt „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ täglich um 17.55 Uhr.