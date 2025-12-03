Eine TV-Ära geht zu Ende: Nicht nur Thomas Gottschalk – auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch verlassen RTL-Show

RTL hat für die Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gleich drei Abschiede auf einmal angekündigt: Thomas Gottschalk beendet seine TV-Karriere. Doch auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch werden die Show verlassen.

Thomas Gottschalk hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass er sich am 6. Dezember um 20.15 Uhr bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ von der TV-Bühne verabschieden wird. Das war bereits vor der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung längst klar. Unklar war es hingegen, ob Barbara Schöneberger und Günther Jauch weitermachen – doch auch diese beiden TV-Ikonen werden die Show verlassen. RTL hat also gleich drei Abschiede an einem Abend – damit geht eine TV-Ära zu Ende.

Bei RTL endet eine TV-Ära

Es wird ein großer Abschied nach sieben Jahren und 48 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025, um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe von “Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Der Abend steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern.

RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten. Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.

RTL-Programmchefin Inga Leschek: „Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!“

Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt.