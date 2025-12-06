Eine TV-Ära endet: Thomas Gottschalk verlässt letzte Show vor Ende – Das waren seine letzten Worte

Thomas Gottschalk hat seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Bei seinem TV-Abschied hat der Entertainer im Gespräch mit Günther Jauch offen über seine Krankheit gesprochen. Ungewöhnlich: Der Showmaster hat dann vor dem Ende die Sendung verlassen.

Nach sieben Jahren und 48 Shows machen Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk endgültig Schluss bei „Denn sie wissen nicht, was passiert”. Für Thomas Gottschalk ist es ein doppelter Abschied – er lässt nicht nur die RTL-Show hinter sich, sondern verabschiedet sich generell von der Showbühne.

„Es geht mir gut und ich freue mich auf die Rente“

Eigentlich ist „Denn sie wissen nicht, was passiert“ eine bunte Sendung mit vielen Spielen und Humor. Doch beim Gespräch zwischen Thomas Gottschalk und Günther Jauch wurde es im Studio ganz still und emotional. „Es geht mir gut und ich freue mich auf die Rente“, macht er zu Beginn des Gespräches deutlich.

Dann berichtet er in der Show von seiner Krebserkrankung. Der Showmaster musste sich 33 Bestrahlungen unterziehen. „Ist denn jetzt alles weg?“, wollte Günther Jauch wissen. Darauf antwortet Thomas Gottschalk: „Man kann Daumen drücken und hoffen, dass es weg ist. Der PSA-Wert nach der OP war null und das ist ein guter Wert. Man muss hoffen, dass es so bleibt und ich hoffe, dass es so bleibt. Ich bin ein positiver Mensch.“

Thomas Gottschalk zählt zu den größten TV-Ikonen des Landes und blickt auf eine unglaubliche Karriere zurück. „Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab. Darum geht’s mir gut“, erzählt er in der Show. Danach gab es von Mike Krüger in Lagerfeuer-Kulisse ein Ständchen für Thomas Gottschalk.

Das waren die letzten Worte von Thomas Gottschalk

Ungewöhnlich: Der Showmaster hat vor dem Finale die Sendung verlassen. Nach knapp zwei Stunden verabschiedete sich Thomas Gottschalk endgültig von der TV-Bühne. „Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen […] Der Beifall des Publikums ist immer das wichtigste, was einem Entertainer passieren kann. Danke an alle“, waren seine letzte Worte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina verabschiedet sich die TV-Legende dann von der Showbühne.