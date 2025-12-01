Ehefrau Karina über Thomas Gottschalk: „Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen“

Thomas Gottschalk zählt zu einer der größten TV-Ikonen der Republik. Der Entertainer machte seine Krebs-Diagnose öffentlich. Die Showlegende sowie seine Ehefrau wollen sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Bei dem 75-Jährigen wurde im Sommer ein epitheloides Angiosarkom festgestellt – es handelt sich dabei um einen aggressiven Tumor, welcher von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina hielten das zunächst geheim. Nur wenige Leute waren eingeweiht – jetzt hat das Paar die schreckliche Diagnose öffentlich gemacht.

Thomas Gottschalk und Karina ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück

Karina hätte es gerne eher erklärt – jedoch wollte das Thomas Gottschalk nicht. Sobald der Umzug in ein neues Haus abgeschlossen ist, wollen die beiden sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Auch der Instagram-Account von Thomas Gottschalk soll dann ruhen. „Thomas muss gesund werden. Deswegen wollen wir uns für ein paar Monate eine Erholungsphase gönnen. Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf“, sagt Karina in der „Bild“-Zeitung.

Nach der Diagnose im Sommer folgte eine siebenstündige Operation. Dabei wurden ein Teil der Harnleiter als auch der Blase entfernt. Da mehr Gewerbe befallen war als zunächst angenommen, fand eine zweite Operation statt. „Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv“, sagt der Entertainer.

Trotz der Diagnose machte Thomas Gottschalk keine Pause. Denn die Showlegende wollte Verträge erfüllen. Die Ungewissheit bei dem Paar ist jedoch groß. „Erst in zwei Monaten wissen wir, ob der Tumor komplett entfernt werden konnte und ob auch nichts gestreut hat“, erklärt Karina in der „Bild“.

RTL zeigt die letzte TV-Show mit Thomas Gottschalk

Seinen letzten großen TV-Auftritt hat Thomas Gottschalk in „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ am 6. Dezember 2025. Die Show soll laut RTL planmäßig stattfinden. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.