Eden Golan: So geht Israels ESC-Teilnehmerin mit dem Hass von Greta Thunberg um!

Eden Golan tritt beim Eurovision Song Contest für Israel an. Die Sängerin wird von pro-palästinensischen Demonstranten bedroht und muss von der Polizei geschützt werden. Plötzlich geht es auch um Greta Thunberg. Denn die Klima-Ikone demonstriert ebenfalls gegen den Auftritt von Israel.

Schon Wochen vor dem eigentlichen ESC-Finale bekommt die israelische Sängerin Eden Golan zahlreiche Morddrohungen und wird angefeindet. Sie musste ihren ursprünglichen Song „October Rain“ in „Hurricane“ ändern, da es den Veranstaltern zu politisch war. Denn sie sahen darin eine Anspielung auf den Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

In Malmö wird der Eurovision Song Contest ausgetragen – seit mehreren Tagen ist die schwedische Stadt im Ausnahmezustand. Wegen des Auftrittes von Eden Golan gibt es zahlreiche Demonstrationen. „Juden zurück nach Polen!“, fordern laut der Bild-Zeitung die Demonstranten. Deshalb durfte die Musikerin in den letzten Tagen das Hotel nur für Auftritte verlassen und wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht.

Greta Thunberg demonstriert in Malmö gegen Israels Auftritt beim ESC

Auch Klima-Ikone Greta Thunberg schloss sich einem Hass-Marsch gegen die Sängerin an. Eden Golan nimmt den Protest gelassen hin. „Ich fühle mich die ganze Zeit sicher in Schweden. Ich habe ein wunderbares Sicherheitsteam, das seine Arbeit erstaunlich macht und sich um mich kümmert. Malmö hat mich gut behandelt und mich mit offenen Armen empfangen. Ich genieße meine Zeit hier“, sagt die Musikerin in der Bild.

Eine besonders große Stütze seien ihre Eltern. „Natürlich machen sie sich Gedanken und Sorgen. Aber sie wissen, dass ich in guten Händen bin und sich Menschen um mich kümmern. Also sind sie einfach da, um mich zu unterstützen und mit mir durch diese verrückte Reise zu gehen“, so die Sängerin. Es sei für sie eine riesige Ehre, dass sie Israel auf einer solch großen Bühne vertreten kann: „Es bedeutet mir sehr viel, dass ich vor Millionen von Menschen die Stimme meines Landes sein kann.“

„Ich möchte die Stimme der Opfer sein“

Dass Eden Golan ihren Song ändern musste, findet sie nicht schlimm. Das Wichtigste sei für die ESC-Teilnehmerin, dass sie mit ihrer Musik die Menschen berührt und daran erinnern kann, welches Leid die Hamas ihrem Volk zugefügt hat. „Ich möchte die Stimme der Opfer sein“, sagt die Musikerin.