Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss an Tag 12 gehen

Freud und Leid liegen auch im australischen Dschungel ganz nah beieinander. Die Stars bekommen ihre Luxusgegenstände zurück! Glücksgefühle pur für die neun verbliebenen Camper. Doch wenig später ist Maurice am Boden zerstört: Die Zuschauer hätten ihn beinahe aus dem Camp gevotet. Der Reality-Star versinkt im Tränenmeer und in Selbstzweifeln.

Fett grinsend kommen Edith und Maurice von ihrer geheimen Mission „Free Schnuffel“ zurück ins Camp. „Wir kriegen alle unsere Luxusartikel wieder“, so Maurice, während er allen seinen „Schnuffel“ zeigt. Die Freude ist riesig. Eine Woche mussten die Stars ohne Schmink-Palette, Kissen, Fotos und Co. auskommen. Teamchef Pierre bringt alle anderen Luxusartikel zurück zu ihren Besitzern. Timur zieht sich ergriffen an den Weiher zurück und weint beim Betrachten des Fotos seiner Liebsten.

Und auch Lilly und Alessia vermissen ihre Kinder. Sam dagegen strahlt. „Wie ein neues Leben“, so der Reality-Star, während er sich ausgiebig mit seinem Parfum einsprüht und sich anschließend schminkt. Jörg kann sich einen sarkastischen Kommentar nicht verkneifen: „Sam, pass auf, dass das eine Töpfchen da nicht wieder rausfällt!“ Sam kontert: „Ja, das ist schon wieder ganz locker!“ Und die Raucher können sich direkt doppelt freuen: Auch ihre Kippen sind zurück!

Dieser Star muss das Dschungelcamp verlassen

In der gestrigen Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mussten Edith Stehfest und Maurice Dziwak zittern. Am Ende musste kein Kandidat die Show verlassen. Doch nun stand tatsächlich der nächste Exit an! Sonja Zietlow und Jan Köppen haben soeben verkündet: Sam Dylan hat die wenigsten Anrufe erhalten und muss das Dschungelcamp verlassen.

Maurice Dziwak wegen Voting am Boden zerstört

Maurice hat von Sonja und Jan erfahren, dass er nach Edith die wenigsten Stimmen von den Zuschauern bekommen hat. Der 26-Jährige sitzt geschockt am Lagerfeuer. „Wo ist der Löwe“, will Lilly ihn motivieren. „Der Löwe ist angeschossen. Das ist jetzt ein Tod auf Raten. Ich habe viel zu viel aufs Spiel gesetzt hier. Wäre ich doch lieber zu Hause geblieben. Ich habe jetzt ein noch größeres schlechtes Gewissen wegen zu Hause.“

Alle Aufmunterungen oder Erklärungen prallen an Maurice ab: „Lasst mich. Ich kenne mich. Jetzt ist vorbei!“ Maurice wollte unbedingt in den Dschungel und es weit schaffen. Im Dschungeltelefon kommen ihm die Tränen: „Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich habe zu Hause versprochen, dass ich hier alles geben werde und dass der Papa das gewinnt. Das ist nicht der Fall. Ich wollte meine Liebste nicht enttäuschen. Es war immer mein absoluter Traum, hier zu sein, dass ich irgendwann über die Brücke gelaufen wäre mit Feuerwerk und Jan und Sonja warten auf mich.“

Lilly kommt dazu, als Maurice später allein am Wasserfall sitzt: „Anscheinend reiche ich den Zuschauern nicht. Was stimmt denn mit mir nicht…“, bei den Worten bricht er völlig in Tränen aus. Lilly nimmt ihn in den Arm. „Ich habe immer gesagt: ‚Ich bleibe so, wie ich bin‘ – aber scheinbar ist das scheiße so!“ Lilly will das alles nicht hören: „Jetzt musst du kämpfen! Jetzt musst du der Löwe sein!“