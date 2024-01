Dschungelcamp 2024: Darum hat jeder Kandidat einen Bodyguard!

Schon bald geht das Dschungelcamp in die nächste Runde! Damit im Vorfeld nichts an die Öffentlichkeit kommt oder es geheime Absprachen zwischen den Kandidaten gibt, hat RTL strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Cora Schumacher, Kim Virginia, Twenty4Tim, Heinz Hoenig und Co. genießen ihre letzten Tage in Freiheit. Doch damit ist schon bald Schluss: Am Freitag startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Dann gibt es Kakerlaken und Strand-Pritschen – von ihrem Luxusleben müssen sich die Stars dann verabschieden.

Die Tage vor dem Dschungelcamp genießen die Stars ihr Leben in Australien – sie dürfen Essen gehen oder Cocktails schlürfen. Auch ein Bummel in der Stadt ist erlaubt. Aber dennoch gibt es strenge Vorschriften. Die Kandidaten sind in unterschiedlichen Hotels untergebracht, bevor es nach ihrem Auszug ins berühmte „Imperial Hotel Gold Coast“ (Früher „Palazzo Versace“) geht.

Bodyguards sollen geheime Absprachen verhindern

Damit die Stars keinen anderen Kandidaten über den Weg laufen und geheime Absprachen getroffen werden können, sorgen Bodyguards dafür, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Das berichtet die Bild-Zeitung. Zwar gab es auch in den vergangenen Jahr Aufpasser vor Showstart – aber da RTL die Regeln gelockert hat und es keine Ausgangssperre mehr gibt, haben die Bodyguards eine Menge zu tun.

Und weil die Leibwächter bei allen Aktivitäten dabei sind, kommen die Stars samt Begleitungen auch mit ihnen ins Gespräch. Twenty4Tims Mutter Christina Kampmann hat beispielsweise ausgeplaudert, dass bei ihrem Leibwächter tellergroße Spinnen zu Hause rumlaufen würden. Reality-TV-Star Kim Virginia verriet, dass zwar ihr Bodyguard immer dabei sei, aber er sich nicht mit ihnen an den Tisch setzen würde und immer einige Meter weit entfernt ist. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.