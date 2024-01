Fabio Knez: Diese Jobs hatte der Dschungelcamp-Star vor seiner TV-Karriere!

Fabio Knez wurde durch seine Teilnahme bei „Make love, Fake Love“ bekannt. Der Staubsauger-Vertreter ist Kandidat der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Welche Jobs hatte er eigentlich vor seiner TV-Karriere?

Langes Haar und Schnäuzer – schon optisch ist Fabio Knez eine Erscheinung. Nun will er sich die Dschungelkrone schnappen. „Besondere Ängste gibt es keine“, sagt Fabio Knez im Interview mit RTL. Er könne auch mal aus der Haut fahren: „Wenn jemand Veganer ist und dann die Essensprüfung nicht macht – das ist ein bisschen schwierig bei mir.“

Durch „Make Love, Fake Love“ wurde Fabio Knez bekannt

Fabio Knez ist Unternehmer und wurde durch die Teilnahme bei „Make Love, Fake Love“ im Jahr 2022 bekannt. In der Show wollte er das Herz von Yeliz Koc erobern. Zwar wurde aus den beiden kein Paar, aber bis heute sind die beiden gut befreundet. Im Jahr 2023 nahm er einen neuen Anlauf und nahm an der Kuppelshow „Are You The One? – Reality Stars in Love“ teil. Mit Darya Strelnikova wurde er in der Show fündig.

Seine Freundin Darya Strelnikova erteilt ihm ein Flirtverbot

Fabio Knez hat ein knallhartes Flirtverbot im Dschungelcamp von seiner Freundin erteilt bekommen. „Keine, die da reingeht, hat die Liga, die ich habe. Wenn er das machen würde, dann wäre er dumm. Das, was da im Busch rumläuft, ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß der Fabio ganz genau, dass er davon lieber die Finger lassen sollte“, sagt Darya Strelnikova im Interview mit der Bild-Zeitung. Seinen Penis darf der Staubsauger-Vertreter in der Show auch nicht entblößen: „Ich will nicht, dass er sein Dingeling in die Kamera zeigt. Und sehr private Dinge soll er nicht ausplaudern.“

Fabio Knez lernte KFZ-Mechatroniker

Vor seiner TV-Karriere hat Fabio Knez im Alter von 15 Jahren KFZ-Mechatroniker bei der Bayerischen Polizei gelernt. Spaß gemacht hat ihm der Job nie. Trotzdem zog er es bis zu seinem Meister durch. Das Geld war ihm irgendwann zu wenig und der Job zu langweilig. Deshalb hat er einen anderen Weg eingeschlagen und hat die Personal Trainer A Lizenz gemacht. Dann rutschte er laut RTL jedoch zufällig ins Staubsauger-Geschäft. Seinen Job als Beamter hat er an den Nagel gehangen und wurde Staubsauger-Vertreter. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.