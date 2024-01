Dschungelcamp 2024: RTL schafft strenge Regel ab!

Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Die Promis genießen derzeit noch das Luxusleben in Australien. In diesem Jahr gibt es ein großes Verwöhnprogramm – weil RTL eine strenge Regel abgeschafft hat.

In wenigen Tagen geht es los: Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Runde. 12 Stars ziehen in den australischen Busch. Doch bevor es ins Dschungelcamp geht, lassen es die Kandidaten in Australien nochmal richtig krachen.

Es gibt keine Ausgangssperre mehr

Das Verwöhnprogramm vor Showstart ist möglich, weil RTL eine strenge Regel abgeschafft hat. Denn laut der Bild-Zeitung ist die Ausgangssperre vor dem Dschungelcamp aufgehoben. Das bedeutet: Cocktails schlürfen, Party machen oder shoppen gehen – mit ihren Begleitpersonen können die Kandidaten nochmal das Luxusleben in vollen Zügen genießen.

Busch-Promis genießen Luxus-Leben in Australien

In den vergangenen Jahren gab es eine Ausgangssperre aufgrund der Corona-Pandemie. Die Kandidaten durften vor Start des Dschungelcamps die Hotelzimmer nicht verlassen. Auch, wenn die Ausgangssperre aufgehoben ist – einige Regeln gibt es dennoch. So dürfen die Kandidaten keine anderen Mitcamper treffen, sondern nur mit ihren Begleitpersonen unterwegs sein.

Alle Busch-Promis haben ein riesiges Hotelzimmer mit Blick aufs Meer. Influencer Twenty4Tim zeigte bei Instagram beispielsweise sein Luxus-Penthouse. Reality-TV-Star Kim Virginia genießt die Zeit mit ihrem Freund und Mike Heiter geht lieber trainieren. Schauspieler Felix von Jascheroff ist mit seiner Verlobten Sophie bei über 30 Grad am Strand unterwegs.

Trotz der Sause bereiten sich die Stars schon aufs Dschungelcamp vor und gewöhnen sich an den Nahrungsmittel-Entzug. „Wir haben ordentlich reduziert, was den Kaffee angeht“, verriet der GZSZ-Star bei Instagram. Nur noch wenige Tagen können die Busch-Promis das Luxus-Leben genießen. Denn schon bald wird es ernst – dann gibt es Reis und Bohnen, Dschungelprüfungen und viele Krabbeltiere. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Von Pornosucht bis Hitlergruß: Das waren die größten Dschungelcamp-Skandale aus 20 Jahren!