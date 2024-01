Von Pornosucht bis Hitlergruß: Das waren die größten Dschungelcamp-Skandale aus 20 Jahren!

Seit der ersten Folge gehören Skandale bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dazu. Und da gab es einige! Das Dschungelcamp bei RTL wird 20 Jahre alt und wir blicken auf die größten Skandale der Show zurück.

Gelästert wird im Dschungelcamp gerne. Aber auch den ein oder anderen Skandal gab es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Von Pornosucht bis Hitlergruß – das Dschungelcamp sorgt seit der ersten Staffel im Jahr 2004 für viele Schlagzeilen. Wir fassen die größten Skandale der Show zusammen.

Die größten Dschungelcamp-Skandale aus 20 Jahren

Caroline Beil verhielt sich wie eine Giftschlange

Den ersten Skandal gab es direkt in der ersten Dschungelcamp-Staffel. Caroline Beil verhielt sich wie eine Giftschlange, sorgte für mächtig viel Zoff im Dschungelcamp und hat es auf alle Mitcamper abgesehen. Besonders die Moderatorin Susan Stahnke, der inzwischen verstorbene Sänger Daniel Küblböck und die Schauspielerin Mariella Ahrens bekamen ihr Fett weg. Um einer weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen, nahm sich Caroline Beil nach Deutschland sogar ein anderes Flugzeug.

Hitlergruß von DJ Tomekk

In der dritten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kam es zu einer unschönen Szene. Während des Dschungelcamps tauchte ein Video von DJ Tomekk auf, in welchem er einen Hitlergruß zeigt. RTL zog sofort die Notbremse und warf ihn aus der Show. In einem späteren Bild-Interview zeigte er Reue: „Ich weiß nicht, wie mir so etwas passieren konnte. Es tut mir unendlich leid.“

Porno-Geständnis von Patrick Nuo

Ex-DSDS-Teilnehmer Patrick Nuo hat im Dschungelcamp verraten, dass er süchtig nach Schmuddelfilmchen gewesen sei. Bis zu drei Stunden täglich habe er Erwachsenenfilme geschaut.

„Höllena“ vs. „Kasalla“: Eskalation zwischen Thorsten Legat und Helena Fürst

Thorsten Legat und Helena Fürst konnten sich im Dschungelcamp überhaupt nicht ab. Zwischen den beiden Kandidaten knallte es im Jahr 2016 nämlich so richtig. Der Ex-Fußballer sei „das Falscheste, was mir hier über den Weg gelaufen ist“, wetterte die ehemalige „Anwältin der Armen“. Thorsten Legat schoss zurück und bezeichnete sie als „Furzfrau“. Reality-TV-Bekanntheit Helena Fürst bekam aufgrund ihrer Ausraster den Spitznamen „Höllena“ verpasst.

Zicken-Zoff zwischen Georgina Fleur und Fiona Erdmann

Im Jahr 2013 entbrannte ein heftiger Zoff zwischen Georgina Fleur und Fiona Erdmann. Als Letztere auch noch einen Brief von ihrem Liebsten erhielt, bekam der Streit eine neue Dimension: „Deine Mission ist immer noch, das Sams mit Haarverlängerungen zu eliminieren.“ Für Georgina Fleur war das eine Kriegserklärung.

Daniela Büchner und ihre „Danni-Show“

Im Dschungelcamp hatte Daniela Büchner zahlreiche Gefühlsausbrüche. In der 14. Staffel kassierte die Auswanderin deshalb nicht nur einen Shitstorm im Netz, sondern machte sich auch bei den Mitcampern beliebt. Elena Miras & Co. bezeichneten ihr Verhalten als „Danni-Show“, welche bewusst inszeniert war. Täglich musste sie außerdem zur Dschungelprüfung antreten.

Nach rassistischen Äußerungen fliegt Janina Youssefian aus der Show

Man sollte sich genau überlegen, was man im Dschungelcamp sagt. Janina Youssefian zoffte sich in der Show mit Konkurrentin Linda-Caroline Nobat. Im Streit warf das Model mit einer rassistischen Äußerung um sich. Das hatte fatale Konsequenzen. „Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen wie die von Janina nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen“, hat Moderator Daniel Hartwich verlauten lassen.

Tessa Bergmeier legt sich mit dem Kamerateam an

Tessa Bergmeier musste 2023 zu fast jeder Dschungelprüfung antreten und sorgte für die meisten Streitereien im Dschungelcamp. In der Show erzählte sie auch von ihrer bipolaren Störung. Nach einer erfolglosen Prüfung legte sie sich sogar mit einem Kamerateam an und verweigerte ein Interview.

Alle gegen Sarah Knappik

Die fünfte Staffel werden Reality-Fans wohl nicht so schnell vergessen. Sarah Knappik geriet mit ihren Mitcampern aneinander und verweigerte jegliche Dschungelprüfung. Das sorgte für ordentlich Zündstoff. Die Situation hat sich so sehr zugespitzt, dass die anderen Kandidaten den Sender auffordern, Sarah Knappik aus der Show zu werfen. Kurz davor kam es zu einem denkwürdigen Moment: Schauspieler Mathieu Carrière ging auf die Knie und bettelte Sarah Knappik an, das Camp freiwillig zu verlassen. Das hatte sich kurze Zeit später dann erledigt: Sarah Knappik hat das Dschungelcamp freiwillig verlassen.

Die Liebesbeziehung von Jay Khan und Indira Weis

In der fünften Staffel sorgte ein weiteres Thema für Zündstoff – und zwar die Liebesbeziehung zwischen Jay Khan und Indira Weis. Die Zuschauer hatten so auch ihre Zweifel. Und Sarah Knappik auch. „Der Jay war vor der Show bei mir zu Hause und hat mir vorgeschlagen, wie Katy Price und Peter Andrew eine Liebesgeschichte zu spielen“, verriet sie ihren Mitcampern. Jay Khan äußerte sich später bei RTL: „Fakt ist, ich war bei ihr Zuhause. Fakt ist, ich hab das damals im Flachs angeschnitten. Dazu stehe ich.“

Der Abgang von Michael Wendler

Michael Wendler wollte im Dschungelcamp alles zeigen, was er drauf hat. Das ernüchternde Ergebnis: Nach vier Tagen machte er freiwillig einen Abgang. Doch was dann passierte, hat es so in der Show noch nicht gegeben: Nachdem er das Handtuch geschmissen hat, bat er RTL darum, wieder einziehen zu dürfen. Tja, da hat er wohl Pech gehabt hat: Wer einmal draußen ist, ist eben raus.

Hass zwischen Chris Töpperwien und Bastian Yotta

Bereits vor Start von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gingen sich Chris Töpperwien und Bastian Yotta bei Instagram ordentlich an. Die Eskalation fand dann im Dschungelcamp den Höhepunkt. Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer teilte dann komplett aus: „Ich finde den ganz fürchterlich, den Typen. Ich weiß, was das für eine linke Bazille ist, der Typ. Ich habe ganz viele Mails von seinen Fans bekommen, die gebettelt haben, dass ich ihm die Meinung sage.“

Schwulenfeindliche Äußerungen von Vincent Raven

Vincent Raven fiel bei IBES vor allem mit negativen Kommentaren zu Homosexuellen auf. Er machte kein Geheimnis aus seinem fragwürdigen Weltbild und meinte, dass rot eine „Tuntenfarbe“ sei. Frauen dürfe „man nie zur Chefin wählen, die fangen an zu spinnen“, meinte er im Dschungelcamp.

Der erste Ex-Politiker zieht in den Dschungel

Premiere für das Dschungelcamp: Mit Günther Krause zieht im Jahr 2020 der erste Politiker ins Dschungelcamp. Über einen grünen Teppich stolzierte der CDU-Politiker mit DDR-Vergangenheit in den Urwald. Eine Blaskapelle begleitete ihn dabei. Lange war er jedoch nicht im Camp: Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er die Show nach wenigen Tagen schon wieder verlassen.

Bewohner müssen wegen Alexander „Honey“ Keen hungern

Mit seiner selbstverliebten und arroganten Art eckte Alexander „Honey“ Keen bei den anderen Kandidaten komplett an. Er brach auch gerne mal Dschungelprüfungen ab und probierte es gar nicht erst – die Mitcamper mussten deshalb hungern. Die Zuschauer warfen ihm eine Taktik vor.

Hanka Rackwitz benutzte den Teich als Klo

Hanka Rackwitz litt unter Zwangsstörungen – dazu zählten unter anderem panische Angst vor Schmutz, Klaustrophobie oder Waschzwang. Und klar: Das Klo im Dschungelcamp gleicht eher weniger einer 5 Sterne-Toilette. Und weil ihr das zu dreckig war, erleichterte sie sich einfach im Teich – also dort, wo die anderen Mitcamper badeten.

Eric Stehfest boykottiert Dschungelprüfungen

Direkt von Anfang an boykottierte Eric Stehfest die Dschungelprüfungen. Der ehemalige GZSZ-Star war genervt vom Camp-Alltag und kam dann mit einer kuriosen Erklärung um die Ecke: „Ich habe tatsächlich keine Angst, aber es ist tatsächlich so, dass es im Camp Menschen gibt, die frei heraussagen, dass sie mich richtig sche*ße finden, meine Persönlichkeit sche*ße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen.“

Das Drama um Iris und Peter Klein

Der größte Dschungelcamp-Skandal im Jahr 2023 spielte sich nicht in der Show direkt ab, sondern hinter den Kulissen. Peter Klein und Yvonne Woelke waren beide als Begleitpersonen in Down Under. Iris Klein warf daraufhin den beiden eine Affäre vor. Die Ehe zwischen Iris und Peter Klein zerbrach daraufhin. Es folgte eine monatelange Schlammschlacht im Netz und beherrschte die Schlagzeilen.