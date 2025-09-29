Drama am Ballermann! Malle-Urlauber prügeln Megapark-Mitarbeiter bewusstlos

Heftige Szenen haben sich am Ballermann auf Mallorca zugetragen. Einige Urlauber haben einen deutschen Megapark-Mitarbeiter bewusstlos geprügelt.

Ein deutscher Mitarbeiter vom Megapark wurde Opfer einer brutalen Attacke. Gleich mehrere Malle-Urlauber gingen auf den Mann los und prügelten ihn bis in die Bewusstlosigkeit. Die schreckliche Tat ereignete sich in der Nacht zum 27. September 2025, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab. Der Notruf ging gegen 1.40 Uhr ein. Laut der Mitteilung waren die Beamten in Zivil an der Playa de Palma unterwegs gewesen, als sie in den berühmten Partytempel gerufen wurden.

Malle-Urlauber prügeln auf Megapark-Mitarbeiter ein

Sechs Mitarbeiter gingen auf den Mitarbeiter vom Megapark los, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der 48-Jährige erlitt dadurch vier Wirbelbrüche. Noch vor der Ankunft des Rettungswagens kam der Mann zu sich. Laut Medienberichten musste er trotz seiner Verletzungen nicht stationär behandelt werden. Zuvor soll der Mitarbeiter die Gruppe aufgefordert haben, sich besser zu benehmen – daraufhin sind die Malle-Urlauber komplett ausgetickt.

Die spanische Polizei konnte die Täter kurze Zeit später aufgrund von Zeugenaussagen in einem Hotel ausfindig machen. Die vier Österreicher und zwei Bosnier wurden festgenommen, wie die Zeitung Diario de Mallorca meldet. Sie sollen zwischen 25 und 33 Jahre alt sein.

Bei einer Gegenüberstellung habe der Megapark-Mitarbeiter die mutmaßlichen Täter sofort erkannt. Zwei der Männer wiesen den Angaben der „Policía Nacional” zufolge Verletzungen im Gesicht auf – diese stammen offenbar von der Schlägerei.