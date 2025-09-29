Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Mallorca

    Drama am Ballermann! Malle-Urlauber prügeln Megapark-Mitarbeiter bewusstlos

    gepostet am

    Megapark Mallorca
    KUKKSI Mallorca

    Heftige Szenen haben sich am Ballermann auf Mallorca zugetragen. Einige Urlauber haben einen deutschen Megapark-Mitarbeiter bewusstlos geprügelt. 

    Ein deutscher Mitarbeiter vom Megapark wurde Opfer einer brutalen Attacke. Gleich mehrere Malle-Urlauber gingen auf den Mann los und prügelten ihn bis in die Bewusstlosigkeit. Die schreckliche Tat ereignete sich in der Nacht zum 27. September 2025, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab. Der Notruf ging gegen 1.40 Uhr ein.  Laut der Mitteilung waren die Beamten in Zivil an der Playa de Palma unterwegs gewesen, als sie in den berühmten Partytempel gerufen wurden.

    Malle-Urlauber prügeln auf Megapark-Mitarbeiter ein

    Sechs Mitarbeiter gingen auf den Mitarbeiter vom Megapark los, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der 48-Jährige erlitt dadurch vier Wirbelbrüche. Noch vor der Ankunft des Rettungswagens kam der Mann zu sich. Laut Medienberichten musste er trotz seiner Verletzungen nicht stationär behandelt werden. Zuvor soll der Mitarbeiter die Gruppe aufgefordert haben, sich besser zu benehmen – daraufhin sind die Malle-Urlauber komplett ausgetickt.

    Mia Julia
    Ballermann-Beben: Mia Julia wechselt vom Bierkönig in den Megapark

    Die spanische Polizei konnte die Täter kurze Zeit später aufgrund von Zeugenaussagen in einem Hotel ausfindig machen. Die vier Österreicher und zwei Bosnier wurden festgenommen, wie die Zeitung Diario de Mallorca meldet. Sie sollen zwischen 25 und 33 Jahre alt sein.

    Bei einer Gegenüberstellung habe der Megapark-Mitarbeiter die mutmaßlichen Täter sofort erkannt. Zwei der Männer wiesen den Angaben der „Policía Nacional” zufolge Verletzungen im Gesicht auf – diese stammen offenbar von der Schlägerei.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023