Diesen Weihnachtsbaum-Fehler machen fast alle

Ein festlicher Tannenbaum ist wohl die schönste Weihnachtstradition überhaupt. Damit er jedoch lange hält und vor allem grün bleibt, sollte man unbedingt einige Fehler vermeiden.

Der Weihnachtsbaum ist wohl DAS Symbol an Heiligabend. Generell steht in den meisten Wohnungen in der Weihnachtszeit ein geschmückter Tannenbaum. Denn schließlich sorgt er für eine gemütliche Atmosphäre, wenn die Wohnung in bunten Lichtern erstrahlt und an den Festtagen darunter die Geschenke aufzufinden sind. Damit der Weihnachtsbaum jedoch lange seine Nadeln behält, sollte man unbedingt auf einige Details achten.

Diesen Fehler machen fast alle bei einem Weihnachtsbaum

Wohl viele haben sich schon gefragt, weshalb der Weihnachtsbaumständer so groß ist. Deshalb verwenden einige eher einen schlichten Weihnachtsbaumständer – aber genau hier liegt der Fehler. Dass die Ständer teilweise so riesig sind und auch sein sollten, hängt mit dem Wassertank zusammen. Und auf diesen sollte man keinesfalls verzichten. Denn der Baum sollte konstant im Wasser stehen, damit er genug mit Feuchtigkeit versorgt wird – so kann er nämlich nicht austrocknen und behält auch lange seine Nadeln. Ein weiterer Aspekt ist, dass der gewässerter Baum nicht so schnell brennen kann.

Das sind weitere typische Fehler

Falsche Lagerung

Erst wenige Tage davor, wenn man die Tanne aufstellt, sollte man diese kaufen. So hält sie sich lange frisch. Bis man den Baum aufstellt, sollte er vor Sonneneinstrahlung ferngehalten werden und auch windgeschützt gelagert werden.

Nur nach Optik gehen

Am besten eignet sich eine Nordmanntanne. Denn diese Sorte hält sich besonders lang und verliert nicht so schnell ihre Nadeln.

Richtiger Standort

Der Raum, in welchem der Tannenbaum steht, sollte nicht zu warm sein. So trocknet das Tannengrün nicht schnell aus. Den Baum sollte man daher nicht direkt an der Heizung platzieren.

Der Baum passt nicht zur Deko

Jeder Nadelbaum hat eine unterschiedliche Farbe. Die Blaufichte ist eher bläulich und die Nordmanntanne hat ein klassisches dunkelgrün. Bei einigen Sorten sind die Nadeln sogar silber-grau. Die Baumfarbe sollte zur Deko passen – darüber sollte man sich Gedanken im Vorfeld machen.

Man schmückt den Baum zu viel

Deko gehört zum Weihnachtsbaum dazu. Jedoch sollte dieser auch nicht überladen werden. Denn schließlich will man zwischen den Kugeln auch noch die Nadeln erkennen und zum anderen erhöht zu viel Schmuck die Brandgefahr. Zwischen Kerzen und Zweigen oder darüber hängenden Figuren sollten daher mindestens 25 Zentimeter Abstand sein.