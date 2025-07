Diesen Fehler machen alle beim Regenschirm trocknen

Die meisten Menschen wollen auch an Regentagen trocken zu Hause ankommen. Der Regenschirm ist bei so einem Wetter ein treuer Begleiter – doch beim Trocknen machen fast alle einen Fehler.

Wenn es draußen nass ist, darf der Regenschirm nicht fehlen. Denn er soll uns trocken halten, die Klamotten und auch die Frisur schützen. Die meisten trocknen dann ihren Regenschirm in einer Ecke oder in der Badewanne und spannen diesen dafür auf. Doch das ist ein Fehler, den man lieber vermeiden sollte.

Beim Trocknen sollte der Regenschirm nie aufgespannt werden

Die meisten Hersteller warnen eindringlich davor, den Regenschirm beim Trocknen aufzuspannen. Der Grund? Der Regenschirm kann dadurch bei der wiederholten Praxis schneller beschädigt werden! Denn auf dem Material entsteht zu viel Spannung – dieses zieht sich während des Trocknens zusammen und wird dadurch zu sehr beansprucht. Die Stangen innerhalb des Schirms können demnach leichter brechen. Wenn der Regenschirm über einen automatisierten Mechanismus verfügt, kann man ihn nicht zur Hälfte öffnen. In dem Fall sollte man ihn geschlossen lassen – jedoch aber nicht zusammengebunden.

Wie trocknet man den Regenschirm richtig?

Bei einem kleinen Regenschirm sollte das Klettband gelöst werden und der Schirm halb aufgespannt in die Badewanne oder auf einen gefliesten Boden abgelegt werden. Am Griff sollte man ihn in die Dusche, Badewanne oder an ein Waschbecken hängen – darunter sollte man jedoch einen Eimer stellen. Denn es ist wichtig, dass der Regenschirm auch von unten Luft bekommt.

Wo kann man den Regenschirm am besten in der Wohnung trocknen?

Der Schirm sollte keinesfalls auf Holz- oder Teppichböden getrocknet werden. Denn aufgrund der Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden oder auch kostspielige Wasserschäden entstehen. Ein Boden mit Fliesen – also beispielsweise das Bad, in der Küche oder im Flur – eignen sich am besten dafür.

So reinigt und pflegt man den Regenschirm richtig

Sollte es mal zu einem heftigen Regen kommen, wie beispielsweise bei einem Unwetter und ist der Regenschirm stark verschmutzt, sollte man diesen mit einem feuchten Tuch reinigen. Auf aggressive Reinigungsmittel sollte man dabei verzichten, denn diese können die wasserfeste Beschichtung zerstören. Die wasserabweisende Eigenschaft kann über die Jahre etwas nachlassen. Mit einem geeigneten Spray für Textilien kann man die Imprägnierung auffrischen.

Deshalb sollte man den Regenschirm mit Haarspray besprühen

Wenn der Regenschirm länger nicht benutzt wurde und sich deshalb schwer öffnen lässt, kann man mit etwas Haarspray nachhelfen. Damit besprüht man das Gestell und ist mit der Wirkung von Öl vergleichbar, da darin ebenfalls Schmiermittel enthalten ist.