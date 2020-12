Heute sind sie steinreich, laufen im hellsten Rampenlicht über die Bühnen der Welt und sind ein Vorbild für Millionen von Menschen – doch bei manchem Star sah das Leben nicht immer so rosig aus. Es gab sogar Promis, die früher mal obdachlos waren. Die fünf Bekanntesten stellen wir euch hier vor.

Nicht jeder Promi wurde auch als Promi geboren. Viele haben sich ihren Namen mit harter Arbeit und viel Ehrgeiz erkämpft. So mancher kam sogar von ganz unten und hat mal eine Zeit auf der Straße gelebt.

Diese Stars waren obdachlos

Kelly Clarkson

Die Popsängerin, die regelmäßig mit ihren Songs in den Charts landet, hat eine dunkle Vergangenheit. Nach einem Brand in ihrer Wohnung musste sie nämlich mal eine Zeit lang in ihrem Auto wohnen. Erst als sie die erste Staffel von ,,American Idol” gewann, ging es bei ihr wieder bergauf. Heute muss sie sich keine Sorgen mehr um einen Schlafplatz machen.

Sylvester Stallone

Nicht immer lief bei dem “Rocky”-Darsteller alles glatt. Früher drehte er sogar intime Filmchen, um sich über Wasser zu halten. Doch das reichte nicht und so landete er auf der Straße. Heute muss er sich um so etwas keine Sorgen mehr machen.

Daniel Craig

Heute ist der ,,James Bond”-Darsteller ganz oben angekommen und lebt ein super luxuriöses Leben. Doch das war nicht immer so. Es gab nämlich auch Zeiten, wo er nicht so viel Geld auf dem Konto hatte und ab und zu mal auf Londoner Parkbänken übernachten musste, weil ihm die Miete und Hotel oft zu teuer waren. Kaum zu glauben, oder?

Ed Sheeran

Der Rotschopf ist heute einer der erfolgreichsten Sänger überhaupt und landet mit seinen Popsongs immer in den Top Ten der Charts. Doch weil er nach dem Abschluss einer Londoner Musikschule keinen Job fand, musste er bei Freunden oder auch in Zügen schlafen.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez war schon immer sehr ehrgeizig und hatte ihre Pläne so fest verankert, dass es keinen Plan B gab. Nachdem sie zu Hause ausgezogen war und hart an ihrer Tanzkarriere arbeitete, schlief sie auch manchmal direkt in der Tanzschule.