Gewusst? Diese Stars sind Veganer

Sich selbst vegan zu ernähren, ist in den letzten Jahren zum absoluten Trend geworden. Das liegt nicht nur daran, dass man dabei die Natur nicht so sehr belastet, sondern dass diesen Trend auch sehr viele Stars erst so richtig bekannt und modern gemacht haben. Schließlich hat sich die ganze Lebensmittelindustrie geändert und darauf spezialisiert. Aber welche Promis ernähren sich überhaupt vegan?

So mancher Star ist ein absolutes Vorbild. Nicht nur dass so mancher extrem bodenständig geblieben ist, sondern auch, wie sie Verantwortung gegenüber der Natur übernehmen. So wollen viele Stars die Umwelt nicht unnötig belasten und ernähren sich deshalb vegan. Welche das genau sind, verraten wir dir in diesem Artikel.

Diese Promis ernähren sich vegan

Joaquin Phoenix

Als er einen Oscar als Auszeichnung in der Kategorie “Bester Hauptdarsteller” bekam, nutzte er seine Rede für einen wichtigen Appell. ,,Wir glauben, dass wir das Recht haben, eine Kuh künstlich zu befruchten und ihr Baby zu stehlen. Dann nehmen wir die Milch, die für ihr Kalb bestimmt gewesen wäre und schütten sie in unseren Kaffee und unser Müsli”, sagte der 46-Jährige.

Leonardo DiCaprio

Nicht nur, dass er sich für den Klimaschutz einsetzt. Der Schauspieler ernährt sich zudem vegan. In vielen Hinsichten also ein absolutes Vorbild!

Billie Eilish

Echt krass! Seit der Geburt lebt die Sängerin ohne Fleisch und ernährt sich seit ein paar Jahren vegan. ,,Wozu soll man ein Tier essen, wenn man auch Chips essen kann?”, fragte die Sängerin rhetorisch in einem Interview, als sie über ihre Essgewohnheiten gefragt wurde.

Nena

Die deutsche Popikone soll ihre Ernährung angeblich nur auf ungekochte Dinge ausgerichtet haben. Deshalb isst sie hauptsächlich Rohkost.

Liam Hemsworth

Vom Regisseur Woody Harrelson wurde zum Veganismus animiert und lebt seitdem diesen Lifestyle. Scheinbar muss er echt gute Argumente gebracht haben.

Miley Cyrus

Auch die Ex-Frau von Liam Hemsworth ernährt sich rein pflanzlich. Ob das ein Zufall ist oder ob sich die beiden einfach der gegenseitigen Ernährung angepasst haben?

Demir Moore

Sie ist nicht ohne Grund Veganerin geworden. Bei Demir Moore hatte es nämlich gesundheitliche Gründe.