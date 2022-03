Diese Stars bekamen sehr früh Kinder

In Hollywood leben die Reichen und Schönen. Da denkt man sich natürlich oft, dass die Stars immer nur ein super leichtes Leben haben und nie Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen haben. Doch das trifft nicht immer zu. So wurde mancher Promi schon als Teenie zum Elternteil und mussten dann ein Kind großziehen.

In Hollywood aufzuleben klingt ja an sich ganz cool. Doch für so manchen endete dieser Zeit relativ zeitig. Denn anstatt die Vorzüge als noch werdender Erwachsener in der Öffentlichkeit zu genießen, wurde so mancher Stars schon sehr zeitig selbst zum Elternteil. Dafür gibt es ein paar echt krasse Beispiele.

Diese Promis bekamen zeitig Kinder

Aretha Franklin

Die Sängerin wurde am 25. März 1942 in Memphis geboren. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte sie mit ihrer Musik Millionen von Menschen. Dabei hatte sie es nicht immer leicht. Mit gerade einmal 12 Jahren wurde sie das erste Mal schwanger. Sie trug das Kind aus. Später sollten noch drei weitere hinzukommen. Vor vier Jahren verstarb die Sängerin im Alter von 76 Jahren.

LeBron James

Diesen Namen dürftest du vielleicht schon einmal gehört haben, wenn du Sportfan bist. Er ist nämlich ein sehr bekannter US-amerikanischer Basketballspieler. Bei ihm war es mit dem Kinderkriegen nicht ganz so früh, aber dennoch zeitig. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde er zum ersten Mal Vater.

Jamie Lynn Spears

Sie ist die Schwester von Britney Spears. Die heute 30-Jährige wurde auch schon im jungen Alter selbst Mutter. So brachte sie mit gerade einmal 17 Jahren ihre erste Tochter auf die Welt. Mittlerweile ist sie bereits zum zweiten Mal Mutti geworden. Vor vier Jahren hat sie nämlich noch eine Tochter zur Welt gebracht.

Solange Knowles

Die US-amerikanische Schauspielerin ist die Schwester von Beyoncé. Mit gerade einmal 18 Jahren heiratete sie ihren Daniel Smith. Nur acht Monate später erblickte ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Die Ehe hielt allerdings nur drei Jahre. Es folgte danach noch eine Ehe, welche allerdings nach fünf Jahren auch wieder zerbrach.