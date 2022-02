Diese Stars dürfen nicht zusammen vor der Kamera stehen

Es ist nicht selten, dass sich Stars in Hollywood am Set kennenlernen und daraus mehr wird. Genau deshalb haben manche Promis ein Verbot für ihren Liebsten oder die Liebste ausgesprochen, dass sie nicht zusammen mit bestimmten Personen vor der Kamera stehen dürfen. Eifersucht ist also scheinbar auch in Hollywood teilweise ein großes Problem. Doch wer da wohl so alles dahintersteckt?

Es gibt so manche Duos an Stars, die wir vor der Kamera nie sehen werden – obwohl es natürlich theoretisch funktionieren würde. Doch manchmal macht die eigene Beziehung oder doch viel mehr die eigene Eifersucht viel mehr ein Problem daraus. Wir von KUKKSI verraten euch Schauspieler, die nie zusammen am Set gesehen werden.

Diese Stars dürfen nicht zusammen drehen

Nina Dobrev und Ian Somerhalder

Die beiden Promis waren von 2010 bis 2013 ein Pärchen. Doch Ian Somerhalder hat mittlerweile eine neue Freundin. Er ist nämlich mit Nikki Reed zusammen. Die wiederum möchte aber nicht mehr, dass die beiden am Set zusammen arbeiten. Aus diesem Grund werden die beiden wohl nicht mehr zusammen gesichtet.

Kirsten Steward und Rupert Sanders

Die Sache zwischen diesen beiden ist sogar noch etwas verzwickter. Sie hatten nämlich schon mal eine Affäre. Allerdings war Rupert Sanders mit der Regisseurin Liberty Ross zwölf Jahre lang verheiratet. Die beiden versuchten zwar noch die Ehe zu retten. Allerdings zerbrach sie trotzdem. Liberty Ross hatte damals ihrem Rupert Sanders verboten, mit Kirsten Steward zu drehen.

Angelina Jolie und Hugh Jackman

Schon seit 1996 ist Hugh Jackman mit Deborra-Lee Furness verheiratet. In einer TV-Sendung verriet die 66-Jährige, dass ihr Mann nicht mit Angelina Jolie Filme drehen darf. Ob da etwas vorgefallen ist, wollte sie aber nicht verraten.

Jennifer Garley und Scott Foley

Wie schon beim ersten Pärchen ist es auch bei Jennifer Garley und Scott Foley eine neue Beziehung, die die beiden nicht mehr zusammen vor die Kamera lassen. Von 2000 bis 2004 waren die beiden ein Paar. Doch weil Scott Foley aktuell mit Marika Domińczyk zusammen ist, werden wir die beiden wohl nicht mehr gemeinsam in einem Film oder einer Serie sehen.