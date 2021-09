Diese 6 US-Stars haben deutsche Wurzeln!

Wenn wir an so manchen US-Promi denken, dann ist unser erster Gedanke, dass sie irgendwo in einem reichen Viertel einer Großstadt aufgewachsen sind. Das ist aber nicht immer so und nur ein Irrglaube. Es gibt nämlich sogar den einen oder anderen Star, der gar nicht aus den USA kommt, sondern in Deutschland aufgewachsen ist oder zumindest deutsche Wurzeln hat.

Immer wenn man Hollywood-Filme sieht, denkt man direkt an waschechte Amerikaner. Doch das täuscht. Um in Hollywood erfolgreich zu sein, muss man nicht unbedingt US-Amerikaner sein. Das haben so einige Stars unter Beweis gestellt. Wir von KUKKSI zeigen euch die sechs besten Beispiele dafür.

Diese Hollywood-Stars sind in Deutschland aufgewachsen

Bruce Willis

Hättest du jemals gedacht, dass er einen Teil seines Lebens in Deutschland verbracht hat? Er wurde in Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz geboren und wuchs dort für zwei Jahre auf.

Sarah Chalke

Die Schauspielerin kennst du sicher aus „Scrubs – Die Anfänger“. Sie wanderte mit ihrer Familie aus und zog nach Kanada. Sarah Chalke wurde im Rostocker Stadtteil Peez geboren. Sie hat noch immer Verwandte hier in Deutschland.

Leonardo DiCaprio

Wusstest du, dass der zweite Vorname von Leonardo DiCaprio Wilhelm ist? Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Seine Mutter ist nämlich Deutsche. In der Nachkriegszeit zog die Familie aus dem westfälischen Oer-Erkenschwick in die USA.

Kirsten Dunst

Auch die Schauspielerin ist in Deutschland aufgewachsen. Ihr Vater ist nämlich Deutscher und ihre Mutter ist Schwedin. Schon als Kind habe sie ihren Opa in Hamburg-Volksdorf öfter besucht.

Sandra Bullock

Hast du sie schon mal Deutsch sprechen hören? Vielleicht hast du da schon einmal einen Dialekt bemerkt. Ihre Mutter ist nämlich die deutsche Opernsängerin Helga Meyer, welche bis zu Sandras zwölften Lebensjahr im Nürnberger Staatstheater auftrat.

Peter Dinklage

Der Schauspieler hatte schon sehr viele große Rollen. Doch durch „Game of Thrones" wurde er weltbekannt. Auch er wuchs in Deutschland auf.