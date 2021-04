Diese Stars wollten schon mal US-Präsident werden

In den USA kann jeder kandidieren, der das nötige Kleingeld besitzt und US-amerikanischer Präsident werden will. Natürlich gab es da schon den ein oder anderen, der sich gewisse Chancen ausgerechnet hatte. Kanye West ist vermutlich das bekannteste Beispiel – dabei gab es aber noch viel mehr Sternchen, die in die oberste Stufe der Politik wollten.

Dass man immer weiter nach oben möchte, zeigt sich an dem ein oder anderen Sternchen in dieser Liste. Obwohl sie alles haben, was man sich nur erträumen kann, wollen sie dennoch weiter gehen und noch mehr erreichen. So versuchte es so mancher Superstar in die Politik zu schaffen – genauer gesagt Präsident zu werden.

Diese Stars kandidierten für das Präsidentenamt

Dwayne Johnson

Bei einer Umfrage, ob der Schauspieler wirklich gewählt werden würde, wenn er kandidieren sollte, gab knapp die Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung an, sich Dwayne Johnson als US-Präsidenten vorstellen zu können. Eine krasse Quote für jemanden, der nicht aus der Politik kommt.

Paris Hilton

In einer Instagram-Story erzählte sie, dass sie gern Präsidentin werden würde. Das war kurz nach Kanye Wests Kandidatur. Ob sie sich aber jemals wirklich aufstellen lässt oder ob es nur ein Spaß war, ist schwer zu sagen. Mit dem Hashtag #ParisForPresident machte sie aber auf jeden Fall Werbung dafür.

Katy Perry

Sie ist nicht nur ganz oben in der Musikbranche angekommen, sondern will es auch noch in der Politik schaffen – oder war alles nur ein Scherz? Sie hat nämlich mit Bill Clinton und George W. Bush ein Bild gemacht. Dabei hat sie darunter “42,43,46” geschrieben. Die Zahlen stehen für den jeweiligen Präsident. Dabei hat sie sich selbst als 46. Präsidentin bezeichnet. Natürlich wissen wir, dass es Joe Biden geworden ist. Aber vielleicht nimmt sie diesen Plan später wirklich in Angriff? Wer weiß.

Ben Affleck

Er ist vermutlich der Unbekannteste auf dieser Liste. Dennoch kommt er, wie auch andere Stars, aus der Unterhaltungsbranche und überlegt sich, eventuell in die Politik zu wechseln. In einem Interview verriet der Schauspieler nämlich, dass er es sich vorstellen könne. Bisher ist es aber zu keiner Kandidatur gekommen.

Kanye West

Seine Kandidatur ging krass viral. Immerhin hat er seine Pläne in die Wirklichkeit umgesetzt und sich bei der Wahl zum neuen US-Präsidenten aufstellen lassen – auch wenn er bei Weitem keine Chance auf den Platz im Weißen Haus hatte. Ob sich der Sänger wieder aufstellen lässt, ist bisher unklar.