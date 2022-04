Diese 6 Dinge sollten wir zu Hause viel öfter wechseln

Den eigenen Haushalt zu schmeißen, ist manchmal echt anstrengend und bei manchen Sachen hat man vielleicht auch gar keine Idee, wie oft man sie wechseln sollte. Beispielsweise Handtücher, die Zahnbürste, Spültücher oder die Bettwäsche. Was sind eigentlich die perfekten Zeiträume für diese Dinge, damit es auch noch hygienisch ist? Genau dafür haben wir von KUKKSI mal die wichtigsten Dinge im Haushalt zusammengefasst, damit du einen kleinen Plan für deinen Haushalt hast.

Wenn man in einer eigenen Wohnung wohnt und es dazu vielleicht sogar noch die erste ist, dann fragt man sich natürlich schon mal, ob es nicht doch mal wieder Zeit ist, die Handtücher oder die Bettwäsche zu wechseln. Welche Regeln wird es dafür wohl geben, damit man es nicht zu oft, aber auch nicht zu selten wechselt?

So oft solltest du diese Sachen neu machen

Zahnbürste

Hier ist die Regel, dass man sie spätestens nach drei Monaten wechseln sollte. Wenn man in der Zeit mal krank sein sollte, dann direkt, wenn man wieder gesund ist. Das ist nicht nur wichtig wegen der Bakterien, sondern auch wegen der Putzkraft. Die verliert die Zahnbürste nämlich auf Dauer.

Handtücher

Hier muss man schon deutlich eher handeln. So sollte man nach drei bis fünf Benutzungen schon wieder ein neues hinhängen und das alte Handtuch waschen. Das liegt vor allem daran, dass sich dort viele Bakterien und Keime von den Händen absetzen. Durch die dazukommende Feuchtigkeit vermehren sie sich umso schneller.

Badetuch

Jeder von uns hat mindestens ein Badetuch, was man nach dem Duschen verwendet. Hier ist die Feuchtigkeit ganz entscheidend. Lagert man es nach dem Abtrocknen so, dass es schnell trocknen kann oder bleibt es länger nass? Hier wäre es sinnvoll, dass man es spätestens nach der fünften Benutzung schon wieder austauscht, damit man nach dem Duschen auch wirklich sauber bleibt.

Putzschwämme

Zum Aufwaschen sind die immer wieder große Helfer. Oft nutzt man sie viel zu lange. Gerade, weil sie so günstig sind, aber natürlich immer mit sehr vielen Essensresten und Wasser in Berührung kommen, sollte man jeden Schwamm wirklich nur zwei Mal richtig intensiv nutzen und dann in den Müll schmeißen. Sonst vermehren sich die Bakterien und man würde sie nach dem Abspülen nur weiter verteilen.

Spültuch

Wenn man gerade abgewaschen hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lässt man das Geschirr und Besteck an der frischen Luft trocknen oder man nimmt Spültücher. Die sind aber deutlich unhygienischer, weil man Vieles von Teller zu Teller weiterträgt. Falls du welche benutzen solltest, dann gilt auch hier die Regel der zweifachen Benutzung. Anschließend sollten sie bei hohen Temperaturen in die Waschmaschine.

Bettwäsche

Das machen leider sehr viele Menschen falsch und benutzen die gleichen Bettbezüge oder mehrere oder sogar viele Wochen. Am besten ist es, sie nur für zehn Tage zu benutzen und anschließend zu waschen. Gerade im Bett sammelt sich über Nacht so einiges, was wir gar nicht so vermuten und erst recht nicht sehen können.

Darum sollte man diese Sachen regelmäßig wechseln

Gerade bei der Bettwäsche oder den Handtüchern sammeln sich über die Dauer unglaublich viele Bakterien, Schweiß und anderer Schmutz. Das ist einfach nur eklig und kann auch zu Allergien führen. Bestes Beispiel sind dafür Milben. Man hat aber auch einfach einen schönen Wohlfühlfaktor, wenn das frisch bezogene Bett gut duftet und es sich richtig weich anfühlt. Genau deshalb sollte man wirklich die Sachen regelmäßig wechseln.