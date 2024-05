Einige Menschen sind Feuer und Flamme und lieben ihren Partner so sehr, dass sie einfach alles für ihn tun würden. Sie geben sich ihren Emotionen völlig hin und entwickeln sehr intensive Gefühle für ihre bessere Hälfte. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Ganz klar: Wenn man in einer Beziehung ist, liebt man seinen Partner über alles. Es gibt aber auch die Menschen, welchen ihren Partner vielleicht etwas mehr lieben als andere. Sie würden für ihren Liebsten einfach alles stehen und liegen lassen – ihr Partner ist ihnen wichtiger als das eigene Leben. Diese Charaktereigenschaft haben vor allem vier Sternzeichen.

Diese 4 Sternzeichen lieben besonders intensiv

Löwe

Der Löwe ist wahnsinnig leidenschaftlich und würde für seinen Partner einfach alles tun – Hauptsache seine bessere Hälfte ist glücklich. Dabei stecken sie oft ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Und wenn es doch mal schwieriger wird, gibt er in einer Beziehung nicht so leicht auf und versucht sofort, die Wogen zu glätten. Wenn er die Richtige oder den Richtigen gefunden hat, ist das Sternzeichen einfach Feuer und Flamme.

Steinbock

Wenn der Steinbock die große Liebe gefunden hat, lässt er nicht mehr los und es gibt für ihn kein Halten mehr. Bei dem Sternzeichen kann es nicht schnell genug gehen: Er plant schon die gemeinsame Zukunft, denkt über das Zusammenziehen oder auch Familienplanung nach. Das Sternzeichen sucht definitiv nur Langzeitbeziehungen – hat er jemanden gefunden, will er mit dieser Person auch das ganze Leben zusammenbleiben.

Jungfrau

Die Jungfrau geht sehr auf die Bedürfnisse der Partnerin oder des Partners ein. Das Sternzeichen steckt viel zurück: Das Sternzeichen macht einfach das, was seine Liebste oder sein Liebster will – sei es ins Kino gehen, obwohl der Film sie überhaupt nicht interessiert oder einfach mal was Leckeres kochen. Sie opfern sich gern für die Liebe auf und gibt sich der Beziehung komplett hin – ihre eigenen Pläne stellen Jungfrau-Geborene manchmal hinten an.

Krebs

Der Krebs mag manchmal kompliziert sein. In einer Beziehung ist das aber nicht der Fall: Hat er jemanden gefunden, liebt er seine Partnerin oder Partner einfach über alles. Wenn das Sternzeichen richtig verknallt ist, zeigt er das auch und würde seinem Liebsten jeden Wunsch erfüllen – sei es noch so kompliziert. Bei dem Sternzeichen muss man damit rechnen, dass man mit Liebesbeweisen regelrecht überschüttet wird.