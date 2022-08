Diese 3 krassen Mythen über die Periode sind falsch

Über die Periode gibt es ganz schön viel Quatsch im Netz. Leider glauben das viele Mädchen, was dazu im Netz steht – doch vieles davon ist einfach falsch. KUKKSI verrät die krassesten Mythen über die Periode.

Die Menstruation ist ein heiß diskutiertes Thema im Netz. Immer wieder werden Mythen verbreitet – einiges davon stimmt zwar, aber vieles ist eben auch Quatsch. Das Problem: Viele Mädchen glauben, was dazu im Internet steht. Doch KUKKSI räumt mit den Lügen auf und verrät unwahre Mythen über die Periode.

Die 3 krassesten Mythen über die Periode

Während der Periode kann man nicht schwanger werden

Wer auch immer diesen Mythos verbreitet – er ist einfach absoluter Quatsch! Zwar kommt eine Schwangerschaft während der Periode sehr selten vor, aber ist durchaus nicht ganz ausgeschlossen. Ein Risiko, während der Periode schwanger zu werden, besteht also tatsächlich. Spermien können in der Gebärmutter bis zu fünf Tage überleben können, ist am letzten Tag der Periode eine Befruchtung der Eizelle möglich.

Auf Sport verzichten

Möchtegern-Experten behaupten: Während der Menstruation sollte man auf Sport verzichten. Das ist einfach grober Unfug! „Im Gegenteil – wenn die Regelschmerzen nicht zu stark sind, kann es sogar guttun, sich zu bewegen“, verrät Dr. Mirjam Roepke-Buncsak, Gynäkologin und Autorin, gegenüber praxisvita.de. Klar: Man sollte sich vielleicht nicht zu sehr anstrengen – aber etwas Sport schadet während der Periode definitiv nicht.

Während der Periode ist man über müde

„Nein, bei normaler Dauer und Stärke der Menstruation ist das nicht zu befürchten“, meint Dr. Mirjam Roepke-Buncsak. Dass man also während der Periode immer müde ist, stimmt also auch nicht. Durch die Blutung entsteht Eisenmangel – dieser macht müde, aber nicht die Periode an sich. Dieser wird aber sofort durch eine ausgewogene Ernährung wieder ausgeglichen. Schon gelesen? Darum schmerzen die Brüste schon vor der Periode