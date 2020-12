Du hast endlich die perfekten Geschenke für deine Freunde und Familie gefunden. Nun musst du sie nur noch verpacken. Aber du hast keine Lust auf langweiliges Papier? Wir hätten da auf jeden Fall ein paar super interessante Ideen für dich. Da werden sich die Beschenkten auf jeden Fall sehr freuen. Vor allem merkt man aber auch, dass du dir echte Mühe gemacht hast.

Wenn man das perfekte Geschenk haben möchte, um anderen eine Freude zu machen, dann ist nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch die richtige Verpackung. Falls dir dafür aber noch die perfekte Idee fehlt, dann wirst du in diesem Artikel garantiert fündig.

So verpackst du das perfekte Geschenk

Auf die Details kommt es an

Wie süß wäre es denn, wenn du auf das Päckchen den Namen des Beschenkten und einen kleinen schönen Spruch daraufschreiben würdest? Zum Beispiel, warum dir diese Person so wichtig ist oder was du ganz besonders an ihr oder ihm magst?

Typisch amerikanisch

Falls es in deiner Familie Nachwuchs geben sollte, könnte man auch ein paar Weihnachtssocken an der Wand entlang hängen und dann dort die Geschenke rein packen. So ist es auch für die Kinder viel spannender, wenn sie nach und nach die Geschenke aus den Socken holen müssen.

Süßigkeiten

Eine schöne Zuckerstange oder Bonbons gehören einfach zu Weihnachten dazu. Wenn du sie auf das Paket schnürst oder auch klebst, kann das Geschenk auch nicht so einfach zerrissen werden und für den Beschenkten steigt auch die Spannung. Natürlich kann man aber auch Gebackenes dazugeben.

Weihnachtsdekoration

Natürlich ist es dann hinterher eher etwas zum Wegschmeißen, aber man sieht direkt auf den ersten Blick, dass du dir echt Gedanken gemacht hast und viel Mühe in das Geschenk gesteckt hast. Schon allein das kommt sehr gut an. So könntest du mit Aufklebern, Zapfen oder Ähnlichem dein Päckchen aufwerten. Schon gelesen? Weihnachten: Das sind die 3 beliebtesten Geschenkideen.