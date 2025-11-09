„Die Cooking Academy“: ProSieben schmeißt die Soap aus dem Programm

„Die Cooking Academy“ sollte den Vorabend auf ProSieben beflügeln. Die Quoten waren jedoch katastrophal. Deshalb zieht der Sender die Notbremse und nimmt die Soap aus dem Programm.

ProSieben wollte mit der Daily-Soap „Die Cooking Academy“ ein neues Kapitel am Vorabend aufschlagen. Ein TV-Hit wurde die Serie jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die Serie wurde zur Quoten-Katastrophe. Teilweise erreichte ProSieben nur 1,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Das Experiment ist damit gescheitert.

Die Erwartungen des Senders wurden nicht erfüllt. Insgesamt 120 Folgen hat ProSieben von „The Cooking Academy“ bestellt. Rund vier Wochen hielt der Sender durch – jetzt ist schon wieder Schluss. „ProSieben zeigt ‚Die Cooking Academy‘ ab Montag, 10. November, am frühen Morgen in Erstausstrahlungen – der Sendeplatz um 18 Uhr entfällt“, sagte Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.

Die neuen Folgen von „Die Cooking Academy“ werden zwar nicht mehr am Vorabend gezeigt, sondern in den Morgenstunden. Ab dem 10. November 2025 laufen die Episoden täglich um 6.50 Uhr. Zudem sind die Folgen bei Joyn und Disney+ verfügbar.

Für „Die Cooking Academy“ änderte ProSieben den kompletten Vorabend

Für den Start von „Die Cooking Academy“ hatte ProSieben den kompletten Vorabend umgebaut. Der Sender zeigte nur noch eine Folge von „Die Simpsons“ und die Nachrichtensendung „Newstime“ wurde 30 Minuten nach hinten verschoben. Nun kehrt ProSieben zum alten Schema zurück: Nach „taff“ läuft „Newstime“, danach zwei Folgen von „Die Simpsons“. Damit macht der Sender den im Oktober gestarteten Programmumbau komplett rückgängig.

Mit der „Cooking Academy“ setzte ProSieben erstmals seit 18 Jahren wieder auf eine eigenproduzierte Vorabendserie. In absehbarer Zeit wird der Sender nach dem Quoten-Flop nun offenbar keine weitere Daily Soap für den Vorabend produzieren. Seit Jahren ist der Sendeplatz um 18 Uhr ein Sorgenkind auf ProSieben, denn die „Simpsons“ hat an Schwung verloren. Jedoch erzielt der Sender mit den gelben Figuren trotz durchwachsener Quoten ein höheres Zuschauerinteresse als „Die Cooking Academy“ und dürfte mit der Rolle rückwärts zum alten Programmschema zumindest Schadensbegrenzung betreiben.