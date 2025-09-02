„Deutschlands dümmster Promi“: Söder-Tochter kennt Helmut Kohl nicht

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt sollte politisches Wissen eigentlich drauf haben. In der TV-Show „Deutschland dümmster Promi“ bewies die 26-Jährige jedoch das Gegenteil.

Wer hier gewinnt, der hat verloren. Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps oder Calvin Kleinen: Wer ist „Deutschlands dümmster Promi“? In der Comedy-Game-Show geben die acht prominenten Spieler alles, um auf keinen Fall zu gewinnen. Denn wer die Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben am besten meistert, ist raus und scheidet jeweils am Ende der Sendung aus. Nur einer kann „Deutschlands dümmster Promi“ werden.

Model Gloria-Sophie Burkandt hatte in der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ einen ziemlich peinlichen Patzer. Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kennt Altkanzler Helmut Kohl nicht. Den Fauxpas gab es in einem Einspieler mit einem Zusammenschnitt zu den kommenden Folgen. Dabei sollen die Kandidaten prominente Persönlichkeiten auf Bildern erkennen.

„Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen“

Auf einem Bild ist Helmut Kohl zu sehen. Gloria-Sophie Burkandt steht jedoch völlig auf dem Schlauch: „Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen“, meint sie. Und dann lässt die Söder-Tochter auch noch verlauten: „Er ist ein SPDler.“

„Es tut mir leid, Herr Kohl, dass ich Sie in der gestrigen ProSieben-Show nicht erkannt habe“

Nach dem Patzer äußerte sich die 26-Jährige bei Instagram und erklärte ihren Patzer: „Es tut mir leid, Herr Kohl, dass ich Sie in der gestrigen ProSieben-Show nicht erkannt habe. Meine Generation ist zwar gut informiert, aber gleichzeitig vergessen wir oder wissen manchmal schlichtweg nicht von bedeutenden Persönlichkeiten der Vergangenheit.“ Sie wisse, dass Helmut Kohl „Großes für Deutschland geleistet“ habe.

Bereits in der ersten Folge konnte Gloria-Sophie Burkandt nicht punkten. Moderator Christian Düren will von den Stars wissen, wie der aktuelle Papst mit Vornamen heißt. Sie schreibt „Dominico“ auf ihr Schild – damit lag sie als einziger Promi falsch. Denn richtig wäre „Leo“ gewesen.

In der TV-Show erklärte die Influencerin: „Beim Papst hatte ich einen totalen Aussetzer. […] Es ist ganz komisch, weil ich so viel in den Medien darüber gelesen und gehört habe. Und es ist mir nicht eingefallen.“ In der ersten Folge ist Ex-„Tagesschau“-Sprecher Marc Bator ausgeschieden – er war einfach zu schlau.