Deutschland macht dicht: Regierung plant Knallhart-Lockdown!

Es wurde schon befürchtet, nun kommt er tatsächlich: Die Regierung plant offenbar einen kompletten Lockdown! Die Maßnahmen reichen nicht aus, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen – nun kommen Knallhart-Regeln auf die Republik zu.

Nach Weihnachten kommt wohl eine böse Bescherung! Kurz nach den Feiertagen plant die Bundesregierung einen kompletten Lockdown, wie die Bild-Zeitung berichtet. Dieser soll am 27. Dezember 2020 in Kraft treten – dieser könnte bis zum 3. oder 10. Januar 2021 dauern. Sollten die Infektionszahlen dann immer noch nicht sinken, könnte das wohl auch in die Verlängerung gehen.

Nur Supermärkte sollen noch geöffnet haben

Das bedeutet konkret: Deutschland macht komplett dicht! Auch der Einzelhandel müsste dann wieder schließen. Nur die Supermärkte hätten dann noch geöffnet. In dieser Woche soll es auch einen Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs geben – einen Termin gibt es aber noch nicht. Es sei eine sehr ernste Situation, heißt es aus Regierungskreisen. “Wir reden zu viel über Glühwein-Stände und zu wenig über Krankenpfleger und Krankenschwestern”, soll Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Fraktionssitzung gesagt haben. “Wir werden den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können”, wird sie weiter zitiert.

Die Infektionszahlen sind zu hoch

Seit dem 2. November 2020 gilt ein Teil-Lockdown in Deutschland – die Gastronomie sowie alle Freizeiteinrichtungen sind seitdem geschlossen. Der Einzelhandel hat jedoch geöffnet. Die Infektionszahlen sind trotz der Regeln und Kontaktbeschränkungen nicht gesunken und weiter auf einem hohen Niveau – deshalb plant die Regierung nun härtere Maßnahmen, damit die Situation nicht ganz außer Kontrolle gerät. In der Republik gibt es mehrere Corona-Hotspots – dazu zählen neben Berlin und Bayern vor allem auch Sachsen, wo die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert sind. Der Indizwert in Deutschland liegt laut dem Robert-Koch-Institut bei 145,9 – so viele Menschen infizieren sich pro 100.000 Einwohner. Das ist weit entfernt von dem Wert von 50, welchen der Teil-Lockdown eigentlich erreichen sollte. Schon gelesen? Corona: Werden Familienfeiern zu Weihnachten verboten?