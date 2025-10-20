Désirée Nick: Beim „Promi Big Brother“-Finale trauert sie um ihre Mutter

Am Montag wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ gekürt. Jimi Blue Ochsenknecht holte sich nicht nur die Krone, sondern sackte auch das Preisgeld von 100.000 Euro ein. Im Talk mit Marlene Lufen wurde Désirée Nick plötzlich ganz emotional und offenbarte einen Todesfall.

Neben den Finalisten waren auch alle Kandidaten der Staffel von „Promi Big Brother“ im Studio. Am Ende ging Jimi Blue Ochsenknecht als Gewinner aus der Staffel. Während der Live-Show kam es zu emotionalen Momenten – Erik alias Satansbratan ist nach seinem Exit weinend zusammengebrochen. Und auch Désirée Nick war den Tränen ganz nahe.

Désirée Nick offenbart im Finale einen tragischen Todesfall

Marlene Lufen wollte von Désirée Nick wissen, was ihr emotionalster Moment der Staffel war. Plötzlich offenbarte die Entertainerin einen tragischen Todesfall: Wenige Wochen vor dem Einzug ins „Promi Big Brother“-Haus ist ihre Mutter Ursula Rollwage verstorben. „Es ist ja wirklich so, dass vier Wochen vorher meine Mutter gestorben ist“, gesteht die 69-Jährige unter Tränen.

Am Tag ihres Geburtstages sei Désirée Nick zu „Promi Big Brother“ gefahren – nur ein Tag zuvor fand die Beerdigung ihrer Mutter statt. „Sie hat immer gesagt: ‚Go for it! Give everything und f*ck them all!‘, so Désirée Nick. Im Laufe der Staffel musste die Entertainerin immer an die Worte ihrer Mutter denken.

Désirée Nick und ihre Mutter hatten ein enges Verhältnis. Während der Corona-Pandemie wohnten die beiden sogar zusammen. „Meine Mutter ist für mich die Stimme des Volkes. Wenn sie lacht, dann lacht der ganze Marktplatz. Und ich benutze sie oft dazu, dass sie Pointen auf dem Wochenmarkt testet“, erzählte die Entertainerin im Jahr 2020 in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Auf die Frage, was das Wichtigste sei, was ihre Mutter ihr mit auf den Weg gegeben hat, antwortete sie: „In Krisenzeiten wie bei Corona morgens, mittags und abends ein Schuss Wodka. (lacht) Wenn es wirklich schlimm wird, kommt eine Flasche auf den Tisch. Und wenn sie leer ist, dann sind alle Probleme gelöst. Mein Humor geht auf meine Mutter, ihre Mutter und ihre Großmutter zurück.“