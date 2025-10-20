„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus? Der Gewinner wurde gekürt

Nach mehr als zwei Wochen voller Drama, Tränen und Triumphe hat sich entschieden, wer die 13. Staffel “Promi Big Brother” gewinnt.

Laura Blond, Jimi Blue Ochsenknecht, Erik alias Satansbratan, Michael Naseband, Andrej Mangold und Harald Glööckler kämpften im großen Finale um den Sieg. Wer hat im Rohbau und in der Musterwohnung Nerven, Herz und Kampfgeist bewiesen und holt sich die 100.000 Euro?

Der „Promi Big Brother“-Sieger steht fest

Zuerst ist Andrej Mangold ausgeschieden und belegt den sechsten Platz. Danach folgte Erik auf dem fünften Platz, welcher im Studio nach seinem Exit zusammengebrochen ist. Laura Blond kam auf die vierte Position und Michael Naseband (Dritter Platz) musste als Nächstes gehen.

Der Sieg entschied sich schließlich zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Harald Glööckler. Dann wurde die Entscheidung verkündet: Jimi Blue Ochsenknecht hat die meisten Anrufe der Zuschauer bekommen und gewinnt die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“. Harald Glööckler erreicht den zweiten Platz.

Das waren die Finalisten im Überblick

Andrej Mangold (38), Reality-Star

Er kam, flog raus, kehrte zurück – und schafft es ins Finale: Andrej Mangold nutzt nicht nur seine zweite Chance nach einem technischen Fehler beim Telefon- und SMS-Voting. Der 38-Jährige zeigt sich im Haus von einer ungewohnt reflektierten Seite: „Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, Schwäche zu zeigen und dass nicht immer alles perfekt laufen muss.“ Der Alltag im Rohbau bringt ihn zwar an mentale Grenzen, doch auch zu wichtigen Erkenntnissen. Besonders bewegten ihn die Geschichten seiner Mitbewohner, etwa das Schicksal von Karina. Aus anfänglicher Zurückhaltung wurden echte Freundschaften – zudem gewinnt Andrej einen neuen Blick auf sich selbst: „Ein unglaubliches und lehrreiches Experiment, das mir für meine Zukunft extrem viel beigebracht hat.“

Harald Glööckler (60), Mode-Ikööne

Zwischen pompöös und Dixi-Klo: Mode-Ikööne Harald Glööckler zeigt sich bei „Promi Big Brother“ von einer ungewohnt geerdeten Seite. Der 60-Jährige beweist Disziplin, Humor und Durchhaltevermögen – selbst unter den hygienischen Grenzbedingungen auf dem Rohbau. „Ich habe über mich gelernt, dass ich, wenn es sein muss, mit vielen Menschen unter sehr extremen Umständen zusammenleben kann.“ Nach drei sehr intimen Tagen alleine in der Musterwohnung mit Désirée Nick ist der Umzug in den Rohbau ein Schock: „Ich bin sehr empfindlich. Bei mir zu Hause ist es blitzsauber.“ Doch schnell läuft Harald zu Hochform auf und zeigt alle seine Facetten. Besonders die Videobotschaften rühren ihn zu Tränen: „Die haben getriggert, da hatte ich eine große Traurigkeit und habe auch geweint.“ Siegessicher zeigt er sich dennoch: „Ich wollte allen beweisen, dass ich aus meiner Komfortzone rauskommen kann und dabei auch noch unterhaltsam bin. I love you all! Ich freue mich auf den Sieg!“

Michael Naseband (60), “K11”-Legende

Bodenständig, echt und mit Herz, so kennt man Michael als Ex-Kommissar aus „K11 – Kommissare im Einsatz“. Seine Zeit bei „Promi Big Brother“ ist für ihn eine bewusste Auszeit: „Das ist für mich eine Pause von Handy, Business, E-Mails, Fernsehen. Ich habe gemerkt, man kann auch ohne diese Dinge leben und ist trotzdem happy.“ Nicht alles verläuft harmonisch und der Streit mit Désirée Nick trifft ihn härter als man denkt: „Ich hatte zwei Hänger, weil ich unter so was leide.“ Trotzdem bleibt er authentisch und sucht das Miteinander. Mit Erik verbindet ihn eine besondere Freundschaft: „Erik ist mir sehr ans Herz gewachsen, obwohl ich sein Vater sein könnte.“ Michaels größter Gewinn aus der Zeit? „Back to basic“: Die Erkenntnis, dass er ohne Firlefanz leben kann. Sollte er die 100.000 Euro Preisgeld gewinnen, möchte er gemeinsam mit seinem Sohn in ihre Gastronomie am See investieren – eine Mischung aus Beachclub und Biergarten. Seinen Fans ist Michael zutiefst dankbar: „Ihr habt mir gezeigt, dass ihr zu schätzen wisst, dass ich euch seit 20 Jahren unterhalte.“

Laura Blond (30), Reality-Star

So hat man Laura Blond (30) noch nie erlebt: Statt im Glamour-Look und mit heißen Flirts beschäftigt, zeigt sich der Reality-Star im „Promi Big Brother“-Rohbau ungeschminkt, emotional und mit ordentlich Biss. Zwischen Erbsensuppe, Tränenausbrüchen, Suche nach ihrer Halbschwester und Dauerstreit mit Erik wächst sie über sich hinaus – und lernt, wie schön es ist, echte Gefühle zuzulassen. Besonders berührend: ihr Geburtstag mit einer spontanen Haus-Choreo und der Blick auf ihre Familie. Die taffe Blondine verlässt das Haus geerdet, dankbar – und mit einer echten Freundin: Sarah-Jane. Ihr Fazit: „Ich werde es vermissen. Außer dieser Erbsensuppe, die mir immer zwischen den Zähnen hängt.“

Jimi Blue Ochsenknecht (33), Schauspieler

Der Schauspieler zeigt bei „Promi Big Brother“, dass unter dem Typen, der „viel Scheiße gebaut hat“ (Jimi über Jimi) viel Herz und Reife steckt. Im Rohbau lernt er vor allem eins: Standfest bleiben, auch wenn’s laut wird. „Egal welche Spiele, Intrigen oder Manipulationen, ich bin mir treu geblieben, egal welcher Sturm aufzieht.“ Er liebt die Herausforderung, über seine Grenzen zu gehen – mit Muskelkater, aber auch mit Teamgeist. Gemeinsam mit Erik Satansbratan bildet er das legendäre „Team Lagerkoller“: Die beiden sorgen mit ihren Quatsch-Offensiven für gute Laune (bei den einen) und Kopfschütteln (bei den anderen). Doch Jimi zeigt auch Tiefgang. Die Geschichten seiner Mitbewohner berühren ihn – besonders Karinas Lebensweg. „Da ging’s mir gar nicht gut. Mit welcher Stärke sie das erzählt hat, das war für mich der emotionalste Moment.“ Mit Achim verbindet ihn eine ehrliche Männerfreundschaft, beide wissen, wie es ist, als „Sohn eines berühmten Vaters“ den eigenen Weg zu suchen. Für Jimi ist „Promi Big Brother“ mehr als nur Reality-TV – es ist eine zweite Chance. „Dass die Leute nach all den Jahren sehen, dass ich mich verändert habe – das bedeutet mir viel.“ Falls er gewinnt, will er mit dem Preisgeld ein Haus kaufen, „damit Snow ein zweites Zuhause hat, das ich ihr vererben kann.“

Erik Satansbratan (25), Content Creator

„Geht Scheißn!“ – jung, wild, voller Testosteron und in eine echte Hass-Liebe mit Laura Blond verstrickt. Der 25-jährige Content-Creator aus Wien nimmt kein Blatt vor den Mund, sucht die Konfrontation – und geht dabei gern mal einen Schritt zu weit. „Bei ‚Promi Big Brother’ habe ich über mich gelernt, dass ich an mir arbeiten sollte: ich bin zu impulsiv. Mich nervt das auch. In manchen Situationen bin ich selbst über mich hinausgewachsen: Draußen bin ich oft weggelaufen vor meinen Problemen, und das will ich nicht mehr machen.“ Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht sorgt Erik als Teil von „Team Lagerkoller“ für jede Menge skurrilen Spaß – ob beim gemeinsamen Miniwannen-Bad oder beim Hobby Horsing mit zwei Spaten. „Jimi kannte ich nur als Kind von den ‚Wilden Kerlen‘, und dass wir uns so auf einer Ebene verstehen, find ich echt klasse“, erzählt Erik. Und auch sonst zieht er ein überraschend reflektiertes Fazit: „‚Promi Big Brother‘ war das beste Experiment, das ich in meinem Leben gemacht habe und ich bin sehr dankbar dafür.“