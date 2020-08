Darum solltest du nie eine Wespe töten

Ob beim Picknick oder bei einem Ausflug – Wespen können uns derzeit ziemlich nerven. Trotzdem solltest du die Insekten niemals töten. Denn zum einen sind die Tiere für uns extrem wichtig sind und es können sogar Strafen drohen, wenn du eine Wespe erschlägst.

Gerade im August gehen uns Wespen ziemlich auf den Nerv. Denn die Insekten wollen vor allem an unser Essen – besonders Speisen, Süßigkeiten oder Getränke, wo viel Zucker enthalten ist, sind bei den kleinen Tierchen besonders beliebt. Wespen können für uns dabei zum absoluten Partykiller werden und auch ein Picknick gestaltet sich dabei ziemlich schwierig.

Deshalb sind Wespen so wichtig

Trotzdem solltest du eine Wespe nie erschlagen. Denn wenn sie sich in Todesangst befindet, sticht sie tatsächlich schneller zu und sterbende Tiere senden auch noch Pheromone aus, welche aggressive Artgenossen anlocken. Auch, wenn sie nervig sind – die Insekten sind total wichtig für unsere Natur. Besonders in den Gärten erweisen neben Bienen und Hummeln auch Wespen nützliche Dienste – so bestäuben sie Blüten und tragen auch zu einer Obsternte bei. Sie helfen den Menschen außerdem, die Schädlinge im Garten einzudämmen. Die Insekten sind also gar nicht so schlimm, wie ihr Ruf.

Diese Strafen drohen, wenn du eine Wespe tötest

Die meisten haben Angst vor Wespen, weil sie stechen könnten – deshalb wollen viele Menschen die Insekten lieber tot sehen und schlagen sofort zu. Nicht nur aus moralischer Sicht ist das total daneben – einige Arten stehen sogar unter Naturschutz. Deshalb drohen hohe Strafen, wenn du ohne Grund eine Wespe tötest. Wer eine „Gemeine Wespe“ oder „Deutsche Wespe“ umbringt, muss bis zu 5.000 Euro Strafen blechen.

Es geht aber noch viel teurer: Bis zu satte 65.000 Euro drohen bei der „Kreiselwespe“. Eine Ausnahme gibt es aber – diese trifft vor allem Allergiker. Wenn sich diese in Gefahr befinden, dürfen sie eine Wespe umbringen. In dem Fall gilt das dann als Notwehr. Und für alle anderen gilt: Solange du keine hektischen Bewegungen machst, wird sie kaum zustechen und ist auch nicht gefährlich. Denn das Insekt ist eher weniger an dir, sondern nur an deinem Essen interessiert… Schon gelesen? Diese Giftspinne breitet sich in Deutschland aus!