    Leben

    Deshalb ist der Glühwein-Kater so schlimm – und das kann man dagegen tun

    Glühwein
    iStock / ChamilleWhite

    Egal ob auf dem Weihnachtsmarkt oder zu Hause – Glühwein geht in der Adventszeit immer. Jedoch hat dieser auch Schattenseiten. Denn der Kater kann ziemlich heftig ausfallen.

    Glühwein gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in verschiedenen Varianten. Darin können Fuselöle stecken, die bei der Gärung des Weins entstehen können. Und diese können für heftige Kopfschmerzen sowie Übelkeit am nächsten Morgen sorgen.

    Ein anderer Grund für den Kater am Morgen danach ist jedoch viel wahrscheinlicher: Glühwein enthält viel Zucker. Der Alkohol in dem Getränk wird dadurch kaum oder gar nicht wahrgenommen. Darum wird dieser meist schnell getrunken – auch, weil es in den Wintermonaten sehr kalt ist und damit das Getränk nicht abkühlt. Denn warm lässt sich der Glühwein am besten genießen.

    Zudem neigt man schnell dazu, zu viel Glühwein zu trinken. Die Wärme und der Zucker sorgen dafür, dass der Alkohol zügig ins Blut gelangt und man deshalb auch schneller betrunken ist – und dann ist der Kater am nächsten Morgen nicht weit weg. Jedoch kann man mit einigen Hausmitteln dagegenhalten.

    Das kann man gegen den Glühwein-Kater tun

    Viel Wasser trinken

    Alkohol entzieht dem Körper viel Wasser. Aus dem Grund ist es sinnvoll, dazwischen immer ein Glas Wasser zu trinken – so wird der Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt. Aber auch am nächsten Morgen hilft Wasser, um den Kater schnell zu überwinden. Natrium kann den alkoholbedingten Mineralstoffmangel im Körper ausgleichen – deshalb ist natriumreiches Wasser empfehlenswert. Etwas vorsichtig sollte man mit kohlensäurehaltigen Getränken sein, da diese den Magen reizen könnten.

    Vorher was essen

    Glühwein sollte man nie auf leeren Magen trinken! Denn dann wäre der Hangover am nächsten Morgen sicher. Bevor man Alkohol trinkt, ist immer eine Grundlage sinnvoll. Deshalb sollte man davor ausreichend essen – das können durchaus auch deftige Speisen sein.

    Kalt duschen und an die frische Luft

    Frische Luft tut dem Körper gut und man fühlt sich schnell wieder fit! Joggen kann auch helfen, denn Schwitzen hilft dabei, dass die Giftstoffe aus dem Körper schneller ausgeschieden werden. Und auch eine kalte Dusche kann den Kreislauf wieder in Schwung bringen.

    Eine ausgewogene Ernährung

    Auch, wenn man keinen Hunger hat – auf ein Katerfrühstück sollte nicht verzichtet werden. Um den Elektrolythaushalt auf ein normales Level zu bringen, sollte die Ernährung aus fett- und eiweißreichen Lebensmitteln bestehen. Um den Hangover schnell zu überwinden, eignen sich auch salzhaltige Speisen.

    Schmerzmittel

    Sind die Kopfschmerzen zu stark und fühlen sich diese an, als würden im Kopf mehrere Kettensägen rotieren, kann man im Notfall auch auf Schmerztabletten zurückgreifen. Diese sollten aber die letzte Alternative sein. Denn je nach Schmerzmittel können diese auch den Magen reizen. Pfefferminzöl kann als Alternative verwendet werden.

