Das sind die 10 unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke

Unbeliebte Weihnachtsgeschenke bei der Bescherung – wer kennt das nicht? Wohl jeder hat schon mal ein Geschenk erhalten, mit welchem er nichts anfangen kann. Damit die Festtage besinnlich werden, sollte man einige Geschenke lieber vermeiden.

Damit der Haussegen über die Feiertage nicht schief hängt, sollte man auf einige Weihnachtsgeschenke lieber verzichten. Die Zeiten, in denen Socken oder Krawatten unbeliebt waren, sind längst vorbei. Stattdessen gibt es andere Dinge, die für Frust bei der Bescherung sorgen. Ausnahmen bestätigten jedoch die Regel – und zwar dann, wenn man sich diese Weihnachtsgeschenke ausdrücklich gewünscht hat. Ansonsten sollte man diese lieber meiden.

Diese Geschenke sind zu Weihnachten unbeliebt

Zu teure Geschenke

Bei Geschenken, die sehr teuer sind, sollte man lieber vorsichtig sein. Denn es kann bei der beschenkten Person Verlegenheit auslösen, wenn diese ein eher günstiges Geschenk gewählt hat. Im Vorfeld sollte man daher lieber den Preisrahmen abstimmen.

Weihnachtspullover

Der selbst gestrickte Weihnachtspullover ist ein Geschenk, auf welches man verzichten sollte. Darüber würden sich wohl die wenigsten freuen.

Haushaltsgeräte

Kochutensilien oder der neueste Staubsauger: Haushaltsgeräte kommen besonders bei Frauen überhaupt nicht gut an. Damit der Haussegen über die Feiertage nicht schief hängt, sollte man dringend benötigte Geräte eher so kaufen, aber definitiv nicht als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum platzieren.

Bauchweg-Unterwäsche und Motiv-Unterhosen

Laut einer RTL-Umfrage aus dem Jahr 2022 zählt auch Bauchweg-Unterwäsche zu den unbeliebtesten Weihnachtsgeschenken bei Frauen. Nicht nur in der Damenwelt scheint Unterwäsche ein Thema zu sein: Männer können vor allem mit Motiv-Unterhosen nichts anfangen. Auch, wenn diese ein lustiges Motiv haben – spaßig finden es die Männer jedenfalls nicht.

Bilderrahmen

Ein gemeinsames Bild in einem Bilderrahmen galt über viele Jahre als Klassiker, aber ist mittlerweile unbeliebt geworden und vor allem auch langweilig. Stattdessen kann man online unzählige Fotogeschenke kreativ gestalten – dazu zählen beispielsweise Handy-Hüllen oder Deko. Damit punktet man definitiv mehr!

Der Duden

Wenn man jemanden bezüglich seiner Rechtschreibung einen Wink geben will, sollte man den Duden verschenken. Jedoch braucht man sich nicht wundern, wenn man im kommenden Jahr nicht mehr eingeladen wird. Das Weihnachtsgeschenk ist unter dem Tannenbaum definitiv unpassend.

Gutscheine

Wenn jemand gerne Wein trinkt, freut sich dieser mit Sicherheit über einen Gutschein für eine Weinverkostung. Ein einfacher Wertgutschein ist dagegen nicht beliebt. Denn es erweckt den Eindruck, dass man sich über das Geschenk kaum Gedanken gemacht hat.

Socken, Krawatten, Schlafanzüge oder Schals

Man müsste es eigentlich nicht erwähnen, aber Socken sind zu Weihnachten nicht beliebt. Diese kann man sich auch selber kaufen. Das Gleiche trifft übrigens auch auf Schals, Schlafanzüge oder Krawatten zu.

Schokolade

Schokolade ist kein richtiger Fail. Aber da süße Sachen in der besinnlichen Zeit eh das Nonplusultra sind, ist das wenig kreativ, Schokolade zu Weihnachten zu verschenken. Es zeugt eben nicht von richtiger Klasse. Durchgehen würde vielleicht besondere Schokolade aus dem Ausland, die es hier nicht gibt – aber Pralinen aus dem Supermarkt kann eben jeder.

Konzert- oder Theaterkarten

Wenn man zu Weihnachten die Stimmung aufrechterhalten will, sollte man keine Konzert- oder Theatertheater verschenken. Der Grund? Man könnte den Geschmack des Beschenkten deutlich verfehlen. Außerdem könnte der sogenannte „Boomerang-Effekt“ eintreten. Das bedeutet: Dass man selbst gerne dort hin will und nur aus dem Grund die Karten verschenkt.

Was kann man zu Weihnachten verschenken?

Kreativ sind selbstgebastelte Dinge. Denn das zeigt, dass man Arbeit in das Weihnachtsgeschenk gesteckt hat und es nicht auf den Preis kommt es, sondern die persönliche Note. Schmuck und Kosmetikprodukte sind der Klassiker bei Frauen und auch Bücher kommen hervorragend an. Das klappt jedoch nur, wenn derjenige auch viel liest. Musik und Filme schneiden ebenfalls gut ab. Spielzeug, Unterhaltungselektronik oder elegante Kleidungsstücke sind ebenfalls gute Alternativen. Bei Jugendlichen kommen Spielkonsolen oder ein Smartphone gut an.