Das erste Foto: Hier betritt Michael Wendler den Megapark auf Mallorca

Es ist ein Comeback, mit dem niemand gerechnet hat: Michael Wendler kehrt auf die große Bühne am Ballermann zurück! KUKKSI Mallorca liegt exklusiv das erste Foto seiner Ankunft am Megapark vor.

Von 1999 bis 2019 trat Michael Wendler mit einigen Pausen dazwischen an der Playa de Palma auf. Mit der Corona-Pandemie endete vorzeitig die Karriere des Schlagersängers. Doch nun ist er wieder zurück: Michael Wendler feierte sein Comeback im Megapark!

So war die Ankunft von Michael Wendler im Megapark

Um 22.45 war der Auftritt von Michael Wendler in dem Partytempel geplant. Der Auftritt begann jedoch einige Minuten später – erst gegen 23.10 Uhr betrat Michael Wendler die Bühne.

Um circa 22.10 Uhr kam er zum Megapark und war sichtlich aufgeregt. Denn schließlich ist die Bühne am Ballermann das härteste Publikum, wie er im Jahr 2019 gegenüber KUKKSI Mallorca bestätigte: „Das Mallorca-Publikum ist das härteste der Welt – da stimmen mir glaube auch viele Kollegen zu. Hier ist man in einer Urlaubsstimmung und man kennt keine Grenzen – das spürt man natürlich auch als Künstler, wenn man schlecht ist und das kann unangenehm werden. Wenn man die Leute unterhalten kann, packt man das hier aber auch.“ Er freut sich, dass er wieder da ist, sagte er bei seiner Ankunft.

Sein Comeback soll spektakulär werden, wie er selbst bei Facebook ankündigte: „Was niemand mehr für möglich gehalten hätte, wird Realität: Michael Wendler ist zurück – und zwar größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor! Nach seinem sensationellen Comeback in Deutschland setzt der Kultstar nun noch einen drauf und kehrt auf die Bühne zurück, die ihn zur Legende machte: Mallorca!“, schrieb der Sänger.

Es soll nicht der einzige Auftritt von Michael Wendler im Megapark bleiben. Offenbar plant der Partykomplex länger mit dem Schlagersänger – jedoch bleibt auch abzuwarten, wie das Publikum auf den Musiker reagiert. Denn schließlich ist Michael Wendler seit der Corona-Pandemie nicht ganz unumstritten.