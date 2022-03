Darum solltest du dein Handy nie mit auf die Toilette nehmen

Zu unserem Alltag gehört das Handy, was einfach unser ständiger Begleiter ist. Beinahe überall nehmen mir das Smartphone mit hin – selbst auf die Toilette zum Zeitvertreib. Doch genau das solltest du lieber nicht machen – und das hat auch einige Gründe.

Das Smartphone kann echt nützlich sein, wenn wir auf dem Klo sitzen. Man kann die neusten YouTube-Videos abchecken, mit Freunden chatten oder die neusten Instagram-Beiträge ansehen. Dabei ist das aber gar nicht so gut, das Smartphone mit auf die Toilette zu nehmen. Eine Studie hat nun verraten, warum das keine gute Idee ist.

Darum gehört das Handy nicht mit aufs Klo

Grund dafür ist nicht nur die Gefahr, dass das Handy abstürzen und kaputtgehen könnte. Natürlich ist das auch nicht schön, doch es gibt noch ein viel größeres Problem. Es sind nämlich vielmehr die Bakterien, die uns gefährlich werden können. Nun gibt es eine Studie von der Universität aus Arizona, die zeigt, wie unser Handy zur Bakterienschleuder wird, wenn wir es sogar mit auf das stille Örtchen nehmen.

Erschreckendes Ergebnis der Studie

Das Ergebnis dieser US-amerikanischen Studie ist wirklich erschreckend eklig. Bis zu 100.000 Bakterien können sich nach dem Toilettengang an unserem Smartphone sammeln. Durch jeden Spülgang auf dem Klo werden die Keime durch die Luft gewirbelt und lagern sich dann überall an. Unser Handy reinigen wir kaum. Wir nehmen es überall mit hin und genau das macht die Sache so gefährlich.

Wir unterschätzen schnell, wieviel Keime und Bakterien wir täglich an unseren Händen haben. Wer reinigt nach dem Toilettengang schon das Display? Später, wenn wir Pizza oder anderes Essen mit unseren Fingern berühren, landen dann die Keime vom Smartphone am Essen. Schließlich essen wir sie mit. Das ist wirklich eklig, oder? Deshalb solltest du deinen geliebten Begleiter niemals mit auf das Klo nehmen oder zumindest nach dem Besuch auf dem stillen Örtchen das Display reinigen. So lebst du wirklich gesünder. Schon gelesen? Darum solltest du dein Handy nie im Bett laden