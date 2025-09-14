Connect with us

    Leben

    Darum sollte man sich Zwiebeln in die Socken stecken

    Darum helfen Zwiebelscheiben in den Socken
    IMAGO / Petra Schneider

    Im ersten Moment mag das ungewöhnlich klingen – aber es ist sehr sinnvoll und hilft der körperlichen Gesundheit. Die Rede ist von Zwiebeln, die man sich in die Socken stecken sollte. Was da wohl dahintersteckt?

    Zwiebeln sind nicht nur sehr praktisch im Essen, sondern auch in den Socken – auch wenn das im ersten Moment ziemlich komisch klingt. So kann es wahre Wunder bewirken und ist schon sehr lange eine Methode, um seinen eigenen Körper zu entgiften. Wie stellt man das am besten an und warum hilft das eigentlich?

    Darum sind Zwiebeln in Socken sinnvoll

    Es gibt gleich mehrere Gründe, warum Zwiebeln in den Socken sinnvoll sind. Zum einen soll es Krankheiten vorbeugen, aber auch den Körper entgiften. Wenn man allerdings bedenkt, was alles so in einer Zwiebel drin steckt, dann klingt es doch gar nicht so unlogisch. Das Wurzelgemüse enthält entzündungshemmende und antiseptische Stoffe, die sogar bei Schmerzen und Erkältungen helfen können.

    Mike und Angelique aus "Armes Deutschland"
    "Armes Deutschland": Mike und Angelique stecken nach Seitensprung in einer Ehekrise

    Hintergrund: Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) nutzt die Zwiebel schon sehr lange als Heilmittel. Man glaubt, dass das Wurzelgemüse an den Fußsohlen über die Nerven mit anderen Organen verbunden ist – die Zwiebel soll so ihre positiven Eigenschaften über das Blut weitergeben und Symptome bei Krankheiten lindern. Dazu zählen unter anderem Halsschmerzen bei einer Erkältung, Allergien, Asthma, Schnupfen, Allergien oder auch Ohrenschmerzen.

    So wendet man den Trick am besten an

    Damit es bestmöglich hilft und nicht im Alltag stört, ist es natürlich am besten, wenn man es über Nacht macht. Schließlich kann man nicht den ganzen Tag auf dem Gemüse in den Socken herumlaufen. Und so funktioniert der Hack: Man schneidet die Zwiebel in ein paar Scheiben, legt diese dann in die Socken und geht damit schlafen. Sinnvoll ist es, wenn man vor allem Bio-Zwiebeln verwendet.

    Nehmen Füße den Geruch der Zwiebel an?

    Über Nacht können dann die Zwiebelscheiben ganz in Ruhe wirken. Sicher wird das in der ersten Nacht etwas ungewohnt sein, aber man wird merken, dass es wirklich hilft. Wenn die Zwiebel am nächsten Morgen entfernt wird und danach die Füße wäscht, dann verfliegt auch sehr schnell der Geruch des Gemüses. Allerdings geht der Zwiebelgeruch nicht so stark auf die Füße über – ob diese aber nun nach Schweiß oder nach einer Zwiebel riechen, dürfte den meisten egal sein.

