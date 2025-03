Darum sollte man Zitronen niemals in einer Schüssel aufbewahren

Zitronen können mehrere Wochen frisch bleiben – zumindest, wenn man diese richtig aufbewahrt. Jedoch sollte man die Zitrusfrüchte niemals in einer Schüssel aufbewahren – das hat auch einen Grund.

Für den Zitronen-Kuchen, die fruchtigen Zitronenschnitten oder die erfrischende Zitronen-Pasta – Zitronen sind ein Allrounder und eine wahre Vitaminbombe. Jedoch können die Zitrusfrüchte auch schnell anfangen mit schimmeln und schlecht werden – das hat dann etwas mit einer falschen Lagerung zu tun. Denn bei der Aufbewahrung von Zitronen sollte man einige Dinge beachten.

Zitronen sollten in keiner Schüssel aufbewahrt werden – das ist der Grund

Ob in der Küche oder auf dem Esstisch: Eine Schüssel mit Zitronen gibt nicht nur optisch etwas her, sondern ist auch sehr praktisch. Denn schließlich sind die Zitrusfrüchte dann immer in greifbarer Nähe. Zitronen in einer offenen Schüssel oder Schale aufzubewahren, ist jedoch keine gute Idee. Denn sie verlieren dabei ihr Aroma, fangen schneller an mit schimmeln und trocknen aus.

Stattdessen sollten Zitronen lieber in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden – dafür eignet sich beispielsweise eine Dose oder einen Zipper-Beutel. So bleiben die Zitrusfrüchte nämlich nicht nur bis zu einem Monat haltbar, sondern vor allem auch saftig.

Das sollte man bei der Lagerung von Zitronen beachten

Wenn man die Zitronen dennoch in einer offenen Schale aufbewahren will, sollte man darauf achten, dass diese so kühl wie möglich gelagert werden und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Jedoch sollte es auch nicht zu kühl sein – im Kühlschrank sollte man Zitronen deshalb nie aufbewahren. Wichtig ist auch, dass die Zitronen etwas Abstand voneinander haben. Wenn man die Zitrusfrüchte also länger aufbewahren will, sollte man das Einkaufsnetz unbedingt entfernen.

Aufgrund der Feuchtigkeit entsteht schneller Schimmel. Unter den Zitronen ist es daher ratsam, Zeitungspapier auszulegen. Denn dieses nimmt Feuchtigkeit auf und reduziert damit die Schimmelbildung. Zitronen sollten nicht in der Nähe von Äpfeln oder Tomaten aufbewahrt werden. Denn aufgrund des ausströmenden Ethylen wird der Reifeprozess beschleunigt – die Früchte können daher schneller schlecht werden.

Bio-Zitronen schimmeln übrigens noch schneller, da beim Anbau keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt werden. Angeschnittene Zitronen können übrigens für kurze Zeit im Kühlschrank aufbewahrt werden – jedoch nur bis zu ein bis zwei Tage. Frischer Zitronensaft sollte in einem verschlossenen Gefäß im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist ebenfalls bis zu zwei Tage haltbar.