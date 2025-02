Darum sollte man Teelichter im Gefrierfach lagern

Kerzen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Vor allem Teelichter dürfen in jedem Haushalt nicht fehlen. Vor der Benutzung sollte man diese bestenfalls einfrieren – was steckt genau dahinter?

Teelichter werden oft gekauft, um die abendliche Atmosphäre im Wohn- oder Esszimmer aufzupeppen. Zudem kann man diese auch für sinnvolle Aufgaben einsetzen – beispielsweise zum Warmhalten von Tee oder das Schmelzen von Schokolade. Teuer sind sie nicht und in zahlreichen Geschäften zu finden.

Mit diesem Trick kann die Brenndauer von Teelichtern verlängert werden

Einen Nachteil haben Teelichter jedoch: Die Brenndauer ist ziemlich kurz. Ein simpler Trick kann Abhilfe schaffen. Teelichter im Gefrierschrank? Das mag auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich klingen – jedoch soll der Hack wahre Wunder bewirken. Denn dadurch kann die Brenndauer von Teelichtern deutlich verlängert werden – aber wie funktioniert das eigentlich?

Eingefrorene Teelichter brennen fast eine Stunde länger

Der Trick ist eigentlich ziemlich einfach: Vor der Benutzung sollten Teelichter in den Gefrierschrank gelegt werden. Dadurch kann die Brenndauer erheblich verlängert werden. Der Grund? Der Schmelzpunkt des Wachses liegt zwischen 50 und 80 Grad Celsius. Ist die Kerze jedoch gefroren, braucht diese deutlich länger, um die Temperatur zu erreichen – und damit schmilzt das Wachs auch langsamer und die Brennzeit verlängert sich um rund eine Stunde.

Das sollte man bei dem Trick beachten

Die Teelichter können verpackt oder unverpackt in den Gefrierschrank gelegt werden. Duftkerzen sollten jedoch eingepackt im Gefrierschrank aufbewahrt werden, damit der Duft nicht auf die Lebensmittel übergeht. Der Trick funktioniert übrigens nicht nur bei Teelichtern, sondern generell bei allen Kerzen.

Aufgrund der umweltschädlichen Herstellung von Teelichtern ist es eine gute Idee, mit diesem Trick die Lebensdauer der kleinen Kerzen so weit wie möglich zu verlängern. Denn die meisten im Handel erhältlichen Teelichter enthalten Paraffin oder Stearin – beide Stoffe gelten als schädlich für die Gesundheit und Umwelt.

Und der Trick bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich, denn aufgrund der längeren Brenndauer schont man den Geldbeutel. In einem großen Pack Kerzen macht eine Stunde pro Teelicht den ein oder anderen Euro aus.