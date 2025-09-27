Darum sollte man Salz in seine Schuhe streuen

Vor allem beim Sport oder warmen Außentemperaturen fangen die Füße an, zu schwitzen. Das kann sich auch auf die Schuhe übertragen, welche schließlich müffeln. Ein Salz-Hack kann Abhilfe schaffen.

Unsere Füße leisten täglich Schwerstarbeit – es ist daher wenig verwunderlich, dass diese ins Schwitzen kommen. Das passiert vor allem dann, wenn die Füße lange in geschlossenen Sneakern stecken. Denn nach einer gewissen Zeit beginnen sie damit, die Feuchtigkeit in Form von Schweiß abzusondern. Das kann einen unangenehmen Geruch mit sich bringen, welcher sich auch auf die Schuhe überträgt. Denn Bakterien fühlen sich in der feuchtwarmen Umgebung sehr wohl, welche den Schweiß zersetzen. Die Füße sind zwar schnell gewaschen – aber an den Schuhen bleibt der Geruch meist haften.

Um den Geruch in den Schuhen loszubekommen, muss man nicht auf teure Chemiekeulen zugreifen. Hausmittel eignen sich am besten dafür – vor allem Salz ist eine wahre Wunderwaffe! Der Grund? Salz entzieht den Schuhen die Feuchtigkeit, die der Schweiß an den Füßen hinterlassen hat. Und so funktioniert der Trick: Dazu einfach ein paar Teelöffel Salz in den Schuh rieseln lassen – das lässt man einfach über Nacht einwirken. Das Salz wird anschließend abgebürstet – danach stinken die Schuhe nicht mehr.

Darum sollte man lieber kein Fußdeo verwenden

Ein Fußdeo befreit zwar die Füße sowie Schuhe von Gerüchen. Diese Sprays enthalten jedoch oft antibakterielle Substanzen und können außerdem Aluminiumsalze enthalten. Und diese könnten die Haut reizen! Deshalb sollte man lieber auf Hausmittel setzen – neben Salz gibt es noch weitere, welche den Geruch in den Schuhen beseitigen können.

Auch diese Hausmittel helfen bei müffelnden Schuhen

Backpulver und Natron

Neben Salz sind auch Backpulver und Natron echte Allrounder im Haushalt. Dazu ein Päckchen Backpulver in die Schuhe streuen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen sind die Sneaker geruchsfrei.

Zitronen- oder Orangenschalen

Einfach frische Zitronen- oder Orangenschalen in die stinkenden Schuhe hineinlegen – und einige Stunden später müffeln diese nicht mehr. Denn die ätherischen Öle verleihen den Schuhen einen frischen Duft. Der Haken: Die Schalen überdecken nur den Schweißgeruch, aber lassen diesen nicht endgültig verschwinden.

Stinkende Schuhe einfrieren

Für 24 Stunden können die stinkenden Schuhe einfach ins Gefrierfach – sofern es das Material natürlich zulässt. Denn die Bakterien, die für den Schweißgeruch sorgen, werden bei der Kälte abgetötet.

Schuhe mit Babypuder trocken halten

Die Feuchtigkeit in den Schuhen sorgt für den Geruch. Deshalb ist es wichtig, die Schuhe zu trocken zu halten – das funktioniert am besten mit Babypuder, welches man in die Schuhe streut. Besonders bei Sportschuhen ist das zu empfehlen.