Darum sollte man Salz in die Waschmaschine geben

Salz sorgt nicht nur in Suppen oder Gerichten für das gewisse Etwas, sondern auch in der Waschmaschine. Diese überraschende Methode bringt einige Vorteile mit sich.

Bei einer Waschmaschine denken die meisten wohl an Waschpulver oder Weichspüler. Salz als Wundermittel in der Waschmaschine? Das mag auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen. Tatsächlich kann das Gewürz in der Waschmaschine aber wahre Wunder bewirken. Salz ist im Haushalt vielfältig einsetzbar – auch beim Wäschewaschen und kann erstaunliche Vorteile für die Kleidung haben.

Diese Vorteile bringt Salz in der Waschmaschine

Salz als Ersatz für Weichspüler

Hartes Wasser kann sich negativ auf die Kleidung auswirken. Hat man keinen Weichspüler im Haus, kann man auch Salz verwenden. Denn durch die Zugabe des Gewürzes wird das Wasser erweicht, was zu einer besseren Wasserleistung führt – dadurch wird auch die Kleidung viel weicher. Dafür gibt man rund einen Esslöffel in das Weihspülerfach der Waschmaschine.

Salz als Farbauffrischer

Durch Salz kann die Farbe der Kleidung wieder zum Strahlen gebracht werden! Denn Salz gilt als natürlicher Farbauffrischer. Besonders bei dunklen Klamotten, welche nach einer gewissen Zeit verblassen, zeigt diese Methode einen Erfolg. Dafür gibt man rund einen Teelöffel Salz in die Wäsche hinzu.

Salz als Alternative zu Bleichmitteln

Weiße Kleidung kann oft gelbliche Verfärbungen haben. Salz hat einen bleichenden Effekt – und sagt gelben Verfärbungen den Kampf an. Laut merkur.de gibt man dafür 50 Gramm Salz zum normalen Waschmittel ins Waschmittelfach dazu.

Umweltfreundliche Reinigung

Durch die Zugabe von Salz tut man auch etwas Gutes für die Umwelt. Denn im Gegensatz zu vielen chemischen Entkalkern enthält Salz keine schädlichen Substanzen, welche in die Natur gelangen können. Salz ist schonend für die Umwelt und auch für die Waschmaschine.

Kostenersparnis im Haushalt

Auf langfristiger Sicht bringt Salz in der Waschmaschine auch finanzielle Vorteile mit sich. Salz ist überall erhältlich – und vor allem günstig. Beim Einsatz von Salz kann man sich teure Entkalker und Spezialreiniger sparen. Zudem werden durch den Einsatz von Salz auch Kalkablagerungen verhindert und dadurch können kostenintensive Reparaturen eingespart werden.

Welches Salz sollte man für die Waschmaschine verwenden?

Für die Waschmaschine kann man einfaches Speisesalz verwenden. Jedoch sollte man darauf achten, dass dieses kein Jod oder Fluor enthält. Denn diese beiden Stoffe können die Waschmaschine schädigen. Auch Kochsalz oder Meersalz sind gute Optionen. Die Menge an Salz hängt von der Größe der Waschmaschine ab – empfohlen werden aber pro Waschgang rund 100 bis 200 Gramm Salz. Dieses kann man gezielt bei einem Entkalkungs- oder Pflegeprogramm einsetzen – Salz sollte zwar regelmäßig, aber auch nicht bei jedem Waschgang eingesetzt werden. Rund einmal im Monat ist völlig ausreichend.

Diese Risiken gibt es bei der Methode

Zwar hat der Einsatz von Salz in der Waschmaschine zahlreiche Vorteile – jedoch bringt die Methode auch einige Nachteile oder Risiken mit sich. Bei einer zu häufigen Anwendung oder bei zu viel Salz besteht die Gefahr, dass die Waschmaschine geschädigt wird. Insbesondere die Trommel und die Heizelemente können gefährdet sein. Zwar wirkt Salz effektiv gegen Kalkablagerungen – bei einer zu häufigen Anwendung der Salz-Methode kann es zu einer Rostbildung führen. Zudem können ungewünschte Rückstände zurückbleiben und man sollte darauf achten, dass durch den Einsatz von Salz nicht die Garantie der Waschmaschine erlischt.