    Leben

    Darum sollte man Orangenschalen auf die Heizung legen

    gepostet am

    Mandarinen
    iStock / Prystai

    Orangen und Mandarinen sind Vitamin-C-Bomben und sind nicht nur gesund, sondern vor allem auch lecker. Die Schalen landen dagegen oft im Müll – zu Unrecht. Denn diese können weiterverwendet werden. 

    Gerade in der kalten Jahreszeit gehören Orangen und Mandarinen zu den beliebtesten Obstsorten. Diese bringen vor allem extrem viel Vitamin C mit und stärken das Immunsystem, indem es die Bildung von weißen Blutkörperchen fördert, die Krankheitserreger bekämpfen.

    Clementinen, Orangen und Mandarinen versüßen die Adventszeit. Die Zitrusfrüchte sind wahre Alleskönner. Auch die Schalen der Biofrüchte machen sich auf verschiedene Weise im Haushalt nützlich. Wegschmeißen sollte man die Schalen demnach nicht – diese können nämlich vielfältig eingesetzt werden.

    Eiswürfel
    Wäsche trocknen: Darum sollte man Eiswürfel in die Maschine legen

    Schalen von Orangen oder Mandarinen bewirken auf der Heizung wahre Wunder

    Schon beim Schalen von Orangen oder Mandarinen wird ein süßer Duft freigesetzt. Zitrusfrüchte eignen sich hervorragend als natürliche Lufterfrischer. Die Schalen kann man im Winter einfach auf die warme Heizung legen – und sie verströmen einen fruchtigen Geruch in der Wohnung. So können auch muffige Gerüche neutralisiert werden. Wer es etwas würzig mag, kann zusätzlich einige Nelken in die Schale für den extra Weihnachtsduft legen.

    Auch dafür können die Schalen verwendet werden

    Tee mit fruchtiger Geschmacksnote

    Den Schwarztee kann man mit fruchtigen Geschmacksnuancen veredeln. Die Schale einfach in den Tee geben und einige Minuten ziehen lassen – schon hat der Schwarztee eine fruchtige Note. Der Hack eignet sich auch bei vielen anderen Teesorten.

    Gegen Gerüche im Backofen

    Selbst gegen Gerüche in der Backröhre helfen Mandarinen- und Orangenschalen. Die Schalen können einfach kurz im Backofen erhitzt werden und verbreiten aufgrund ihrer ätherischen Öle einen angenehmen Duft.

    Mandarinenschalen als Reiniger im Haushalt

    Alternativ können die getrockneten Schalen als Anzündhilfe für den Kamin oder als Basis für Reiniger genutzt werden, da sie antibakteriell und fettlösend wirken. Mit ungetrockneten Orangenschalen kann man auch Kalkflecken in Bad oder Küche entfernen.

    Orangenschalen statt Weichspüler

    Auch als Alternative für Weichspüler können Mandarinenschalen verwendet werden. Diese gibt man einfach in einem Baumwollbeutel mit in die Wäsche und sorgen für einen angenehmen Geruch.

    Pflege von Haut und Haaren

    Die Schalen enthalten natürliche Öle, welche für die Haut- und Haarpflege angewendet werden können. Bei Hautunreinheiten kann die weiße Innenseite der Schale auf der betroffenen Stelle gerieben werden. Auch eine Spülung aus Mandarinenschalen und Apfelessig kann wahre Wunder bewirken und lässt die Mähne strahlen. Die Mischung lässt man zwei Tage ziehen – und gibt diese dann nach dem Waschen ins Haar.

    Orangenschalen gegen Motten

    Einfach einige Schalen der Mandarinen oder Orangen in den Kleiderschrank legen oder hängen. Denn diese sagen Motten den Kampf an.

